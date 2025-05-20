В Украине в 2023 году на 40% возросло количество судебных решений за коррупционные правонарушения — НАПК

В 2023 году суды вынесли более 1,5 тысяч приговоров по делам о коррупции, большинство — за взяточничество.

Фото: unian.net

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В Украине в 2023 году зафиксировано почти 11 тысяч коррупционных и связанных с коррупцией уголовных правонарушений, из которых более 7,2 тысячи — тяжкие или особо тяжкие преступления. В суд направлено около 40% дел (4290), а более 1,5 тысячи человек были осуждены — что на 40% больше, чем в 2021–2022 годах. Об этом говорится в Отчете по результатам анализа судебной практики по коррупционным и связанным с коррупцией уголовным правонарушениям в 2023 году, который публикует НАПК.

Согласно отчету, больше всего осужденных — 1251 человек — получили приговоры за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, что является самым распространенным проявлением коррупции в Украине.

По словам главы НАПК Виктора Павлушика, одним из основных принципов эффективной антикоррупционной политики является обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения, что создает дополнительный сдерживающий эффект для всех субъектов правоотношений.

«Анализ выявил ряд вызовов. Например, в отдельных уголовных производствах по злоупотреблению властью с момента совершения правонарушения до вынесения приговора проходило 8–10 лет, а в среднем этот срок составляет 7 лет. Срок, который прошел с дня совершения до дня закрытия уголовного производства в связи с истечением срока давности, иногда достигает 15–17 лет, а в среднем составляет 12 лет. Именно поэтому от слаженной работы прокуратуры и досудебного расследования, последовательности судебной практики, своевременного выявления проблем уголовной юстиции зависит эффективная имплементация принципа неотвратимости ответственности. Эта работа объединяет вокруг себя значительное количество стейкхолдеров и требует данных, сбор и формирование которых являются предпосылкой для эффективной государственной антикоррупционной политики в целом. Такие отчеты на основе судебной практики чрезвычайно важны для формирования взвешенных решений, корректировки законодательных подходов и повышения общей эффективности системы противодействия коррупции», — отметил Павлушик.

Это уже второй подобный отчет — в прошлом году были представлены результаты анализа судебной практики за 2022 год.

«Мы наблюдаем общее увеличение количества приговоров, вынесенных на основании соглашений о признании вины. Исключение — приговоры по статьям о получении неправомерной выгоды, присвоении и растрате имущества и декларировании недостоверной информации. Положительным моментом является то, что эти приговоры, как правило, выносятся в десятки раз быстрее, чем те, которые принимаются в общем порядке. Лишь отдельные дела могут рассматриваться годами, и эта проблема требует дополнительного анализа со стороны судебных учреждений. Длительность рассмотрения почему-то чаще обусловлена тяжестью правонарушения, а не сложностью производства. В то же время есть и негативный аспект: отсутствие обязанности исследовать обстоятельства дела при утверждении соглашения приводит к недоисследованию фактов, которые могут повлиять на квалификацию деяния», — отметил Николай Хавронюк, директор по научному развитию Центра политико-правовых реформ.

Также он подытожил, что очевидной является необходимость внесения изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Речь, в частности, идет о согласовании статей, предусматривающих ответственность за присвоение, растрату имущества и злоупотребление властью или служебным положением, с Конвенцией ООН против коррупции, а также о пересмотре сроков давности в статьях 49 и 80 УК в отношении коррупционных правонарушений. Практика применения ст. 366-3 УК (непредоставление декларации) показала, что нарушителями в основном становятся лица, которые не занимали ответственных должностей. Поэтому целесообразно оставить обязанность подачи декларации при увольнении только для тех, кто занимал ответственные должности и должности с высоким коррупционным риском. Следует также уточнить ч. 7 ст. 474 УПК, предусмотрев, что суд обязан отказать в утверждении соглашения в случае любой неправильной правовой квалификации правонарушения.

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