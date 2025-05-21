В ГНС напомнили, как воспользоваться налоговой скидкой по договорам страхования жизни

Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что налоговая скидка — это механизм, предусмотренный статьей 166 раздела IV Налогового кодекса Украины (НКУ), который позволяет физическим лицам уменьшить размер налога на доходы путем учета фактически понесенных расходов. Среди таких расходов — страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни, а также взносы в негосударственные пенсионные фонды и банковские учреждения.
Так, согласно пп. 166.3.5 п. 166.3 ст. 166 НКУ, в налоговую скидку разрешено включать суммы:
Это касается как расходов самого налогоплательщика, так и расходов в пользу членов семьи первой степени родства (муж/жена, дети, родители).
Налоговый кодекс устанавливает ограничения на сумму расходов, подлежащих включению в налоговую скидку:
Учет ведется помесячно, в зависимости от фактического срока действия договора в пределах отчетного года.
Как воспользоваться скидкой?
Подать декларацию об имущественном состоянии и доходах до 31 декабря 2025 года.
Добавить копии:
Проверить, чтобы страховщик имел лицензию и статус резидента Украины.
Страхование жизни не только создает финансовую безопасность на будущее, но и дает возможность вернуть часть уже уплаченных налогов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.