В ГНС напомнили, как воспользоваться налоговой скидкой по договорам страхования жизни

В налоговую скидку разрешено включать суммы некоторых платежей.

Фото: 977.com.ua

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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что налоговая скидка — это механизм, предусмотренный статьей 166 раздела IV Налогового кодекса Украины (НКУ), который позволяет физическим лицам уменьшить размер налога на доходы путем учета фактически понесенных расходов. Среди таких расходов — страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни, а также взносы в негосударственные пенсионные фонды и банковские учреждения.

Так, согласно пп. 166.3.5 п. 166.3 ст. 166 НКУ, в налоговую скидку разрешено включать суммы:

страховых платежей (взносов, премий), уплаченных страховщику-резиденту Украины по договорам долгосрочного страхования жизни;

пенсионных взносов в негосударственный пенсионный фонд, банковский пенсионный депозитный счет, пенсионный вклад, счет участника фонда банковского управления.

Это касается как расходов самого налогоплательщика, так и расходов в пользу членов семьи первой степени родства (муж/жена, дети, родители).

Налоговый кодекс устанавливает ограничения на сумму расходов, подлежащих включению в налоговую скидку:

для самого налогоплательщика — не более 4240 грн в месяц в 2024 году;

для члена семьи первой степени родства — не более 2120 грн в месяц, то есть 50% от вышеуказанной суммы.

Учет ведется помесячно, в зависимости от фактического срока действия договора в пределах отчетного года.

Как воспользоваться скидкой?

Подать декларацию об имущественном состоянии и доходах до 31 декабря 2025 года.

Добавить копии:

договора страхования;

платежных документов;

справки о доходах с места работы.

Проверить, чтобы страховщик имел лицензию и статус резидента Украины.

Страхование жизни не только создает финансовую безопасность на будущее, но и дает возможность вернуть часть уже уплаченных налогов.

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