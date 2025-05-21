Практика судів
  1. В Україні

У ДПС нагадали, як скористатись податковою знижкою за договорами страхування життя

15:41, 21 травня 2025
До податкової знижки дозволено включати суми деяких платежів.
У ДПС нагадали, як скористатись податковою знижкою за договорами страхування життя
Фото: 977.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що податкова знижка - це механізм, передбачений статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України (ПКУ), який дозволяє фізичним особам зменшити розмір податку на доходи шляхом врахування фактично понесених витрат. Серед таких витрат - страхові платежі за договорами довгострокового страхування життя, а також внески до недержавних пенсійних фондів і банківських установ.

Так, відповідно до пп. 166.3.5 п. 166.3 ст. 166 ПКУ, до податкової знижки дозволено включати суми:

- страхових платежів (внесків, премій), сплачених страховику-резиденту України за договорами довгострокового страхування життя;

- пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду, банківського пенсійного депозитного рахунку, пенсійного вкладу, рахунку учасника фонду банківського управління.

Це стосується як витрат самого платника податку, так і витрат на користь членів сім’ї першого ступеня споріднення (чоловік/дружина, діти, батьки).

Податковий кодекс встановлює обмеження на суму витрат, що підлягають включенню до податкової знижки:

- для самого платника податку — не більше 4240 грн на місяць у 2024 році;

- для члена сім’ї першого ступеня споріднення — не більше 2120 грн на місяць, тобто 50% від вищевказаної суми.

Облік ведеться помісячно, залежно від фактичного строку дії договору в межах звітного року.

Як скористатися знижкою?

Подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня 2025 року.

Додати копії:

- договору страхування;

- платіжних документів;

- довідки про доходи з місця роботи.

Перевірити, щоб страховик мав ліцензію і статус резидента України.

Страхування життя не лише створює фінансову безпеку на майбутнє, але й дає можливість повернути частину вже сплачених податків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін схвалив законопроект про скасування дозволів на викиди в атмосферу, на вирубування певних дерев, погодження межі зон санітарної охорони водних об’єктів

Також уряд пропонує скасувати адміністративну відповідальність за викиди в атмосферу та зміну призначення пам'ятки культурної спадщини.

Конкурс в адміністративні апеляції – про що 20 травня кандидати на посади суддів розповіли ВККС

Три кандидати пройшли співбесіди вдало, хоча й не до кінця, а одна суддя припинила участь у конкурсі.

Уряд у дорожній карті запланував розширення кола декларантів

Також планується змінити законодавство для мінімізації ризиків при декларуванні готівки поза банківською системою.

Верховний Суд пояснив, коли притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності не є порушенням заборони подвійного притягнення

В цьому випадку адміністративне та кримінальне провадження стосовно обвинуваченої стосувалось її поведінки в різні дати та проміжки часу, мали різні наслідки, внаслідок чого відсутні підстави стверджувати про те, що вона була двічі притягнута до юридичної відповідальності за одне й те ж діяння.

Отримання коштів за кредитним договором третьою особою не свідчить про його неукладення – Верховний Суд

Отримання кредитних коштів не позивачем, а перерахування їх відповідачем на банківську карту третіх осіб не є доказом неукладення чи непідписання вказаного договору.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин