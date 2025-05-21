У ДПС нагадали, як скористатись податковою знижкою за договорами страхування життя

До податкової знижки дозволено включати суми деяких платежів.

Фото: 977.com.ua

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Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що податкова знижка - це механізм, передбачений статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України (ПКУ), який дозволяє фізичним особам зменшити розмір податку на доходи шляхом врахування фактично понесених витрат. Серед таких витрат - страхові платежі за договорами довгострокового страхування життя, а також внески до недержавних пенсійних фондів і банківських установ.

Так, відповідно до пп. 166.3.5 п. 166.3 ст. 166 ПКУ, до податкової знижки дозволено включати суми:

- страхових платежів (внесків, премій), сплачених страховику-резиденту України за договорами довгострокового страхування життя;

- пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду, банківського пенсійного депозитного рахунку, пенсійного вкладу, рахунку учасника фонду банківського управління.

Це стосується як витрат самого платника податку, так і витрат на користь членів сім’ї першого ступеня споріднення (чоловік/дружина, діти, батьки).

Податковий кодекс встановлює обмеження на суму витрат, що підлягають включенню до податкової знижки:

- для самого платника податку — не більше 4240 грн на місяць у 2024 році;

- для члена сім’ї першого ступеня споріднення — не більше 2120 грн на місяць, тобто 50% від вищевказаної суми.

Облік ведеться помісячно, залежно від фактичного строку дії договору в межах звітного року.

Як скористатися знижкою?

Подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня 2025 року.

Додати копії:

- договору страхування;

- платіжних документів;

- довідки про доходи з місця роботи.

Перевірити, щоб страховик мав ліцензію і статус резидента України.

Страхування життя не лише створює фінансову безпеку на майбутнє, але й дає можливість повернути частину вже сплачених податків.

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