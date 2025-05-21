Ватикан готовий прийняти наступний раунд мирних переговорів між Україною та Росією

Папа Римський Лев XIV підтвердив готовність Ватикану допомогти у мирі.

Фото: Getty Images

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Папа Римський Лев XIV підтвердив готовність Ватикану прийняти черговий раунд мирних переговорів між Україною та Росією. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті уряду Італії.

Заява пролунала під час телефонної розмови Понтифіка з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні у вівторок, 20 травня. Як зазначається, Мелоні подякувала Святому Отцю за відкритість і постійну відданість справі досягнення миру.

Розмова відбулася наступного дня після консультацій між європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом. Під час цих переговорів Джордже Мелоні було запропоновано звернутися до Ватикану з проханням підтвердити свою готовність стати платформою для мирного діалогу між Києвом і Москвою.

Ватикан уже не вперше висловлює готовність сприяти дипломатичному закінченню війни. Лев XIV послідовно виступає за мирне вирішення війни та закликає до збереження людського життя й припинення бойових дій.

Нагадаємо, Володимир Зеленський після інавгурації зустрівся з Папою Римським Львом XIV у Ватикані. Тоді Папа запевнив, що докладатиме всіх зусиль для сприяння звільненню полонених і поверненню дітей, а також підтримуватиме мирні ініціативи задля припинення війни.

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