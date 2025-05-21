Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Ватикан готовий прийняти наступний раунд мирних переговорів між Україною та Росією

10:17, 21 травня 2025
Папа Римський Лев XIV підтвердив готовність Ватикану допомогти у мирі.
Ватикан готовий прийняти наступний раунд мирних переговорів між Україною та Росією
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Папа Римський Лев XIV підтвердив готовність Ватикану прийняти черговий раунд мирних переговорів між Україною та Росією. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті уряду Італії.

Заява пролунала під час телефонної розмови Понтифіка з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні у вівторок, 20 травня. Як зазначається, Мелоні подякувала Святому Отцю за відкритість і постійну відданість справі досягнення миру.

Розмова відбулася наступного дня після консультацій між європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом. Під час цих переговорів Джордже Мелоні було запропоновано звернутися до Ватикану з проханням підтвердити свою готовність стати платформою для мирного діалогу між Києвом і Москвою.

Ватикан уже не вперше висловлює готовність сприяти дипломатичному закінченню війни. Лев XIV послідовно виступає за мирне вирішення війни та закликає до збереження людського життя й припинення бойових дій.

Нагадаємо, Володимир Зеленський після інавгурації зустрівся з Папою Римським Львом XIV у Ватикані. Тоді Папа запевнив, що докладатиме всіх зусиль для сприяння звільненню полонених і поверненню дітей, а також підтримуватиме мирні ініціативи задля припинення війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

війна Ватикан переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна планує запровадити випадковий розподіл справ між прокурорами наприкінці 2027 року – дорожня карта

В той же час, Єврокомісія надала рекомендацію щодо необхідності ввести випадковий розподіл справ між прокурорами у звіті щодо прогресу України за 2024 рік.

Ухвали слідчого судді щодо проведення НСРД було знищено судом у зв’язку із виникненням загрози їх захоплення – ВС пояснив, чи можна визнати недопустимими докази

Процесуальні рішення слідчого та слідчого судді, які слугували підставами для проведення НСРД, були знищені апеляційним судом у зв’язку із виникненням загрози їх захоплення.

«Людина приходить до терапевта в лікарні, далі цей медичний чекап направляється в «Оберіг» через обмін з електронною системою ВЛК – і все» – Черногоренко

Для спрощення проходження ВЛК буде запроваджено автоматичну передачу даних від терапевта звичайної лікарні до Реєстру військовозобов’язаних, розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Чи може дитина 9 років укласти договір з адвокатом – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що батьки, дізнавшись про вчинення малолітнім правочину, протягом одного місяця не заявили претензії адвокату, тож, договір про надання правової допомоги, укладений між малолітнім і адвокатом, вважається схваленим.

Верховний Суд скасував звільнення від відбування покарання з випробуванням чоловіку за ухилення від мобілізації, бо він не скаржився на висновок ВЛК

На думку суддів ВС, апеляційним судом не надано належної оцінки довідці ВЛК, відповідно до якої обвинувачений не висловив своїх заперечень щодо висновку ВЛК про встановлення йому діагнозу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин