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Ватикан готов принять следующий раунд мирных переговоров между Украиной и Россией

10:17, 21 мая 2025
Папа Римский Лев XIV подтвердил готовность Ватикана помочь в мире.
Ватикан готов принять следующий раунд мирных переговоров между Украиной и Россией
Фото: Getty Images
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Папа Римский Лев XIV подтвердил готовность Ватикана принять очередной раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства Италии.

Заявление прозвучало во время телефонного разговора Понтифика с премьер-министром Италии Джорджей Мелони во вторник, 20 мая. Как отмечается, Мелони поблагодарила Святого Отца за открытость и постоянную преданность делу достижения мира.

Разговор состоялся на следующий день после консультаций между европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом. Во время этих переговоров Джордже Мелони было предложено обратиться к Ватикану с просьбой подтвердить свою готовность стать платформой для мирного диалога между Киевом и Москвой.

Ватикан уже не впервые выражает готовность способствовать дипломатическому окончанию войны. Лев XIV последовательно выступает за мирное решение войны и призывает к сохранению человеческой жизни и прекращению боевых действий.

Напомним, Владимир Зеленский после инаугурации встретился с Папой Римским Львом XIV в Ватикане. Тогда Папа заверил, что будет прилагать все усилия для содействия освобождению пленных и возвращению детей, а также поддерживать мирные инициативы для прекращения войны.

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