С 1 июня в Дії появится первый платный сервис

Шеринг документов для банков теперь станет платным.

Фото: terebotg.in.ua

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С 1 июня 2025 года первым платным сервисом в государственном приложении «Дія» станет шеринг документов для банков. Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на руководителя команды внедрения «Дії» Алексея Вовка.

Услуга позволяет пользователям отправлять электронные копии паспорта или других документов в банки и финансовые учреждения. Теперь за подключение к сервису учреждения будут платить единоразовую сумму 21 617 грн, а также 9,8 грн за каждую успешную операцию с документами. Шеринг одного документа останется бесплатным, но за передачу нескольких документов (мультишеринг) будет взиматься плата.

По данным Вовка, ежемесячное количество шеринга документов через «Дію» превышает 1,3 миллиона. Среди потенциальных партнеров нового платного сервиса - банки, страховые компании, сервисы электронного документооборота, мобильные операторы, платежные системы и сервисы такси. «Речь идет уже о нескольких сотнях подключений», - отметил представитель Минцифры.

В дальнейшем планируется монетизация еще двух сервисов: «Дія.Підпис» - для юридических лиц, которые смогут подписывать документы онлайн через приложение, а также Diia.OAuth - сервис электронной идентификации, который позволит партнерам верифицировать своих пользователей через Портал Дія.

Сервис шеринга документов был запущен в 2020 году и стал одним из ключевых инструментов цифровизации взаимодействия граждан с бизнесом.

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