З 1 червня у Дії з’явиться перший платний сервіс

Шеринг документів для банків тепер стане платним.

Фото: terebotg.in.ua

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З 1 червня 2025 року першим платним сервісом у державному застосунку «Дія» стане шеринг документів для банків. Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на керівника команди впровадження «Дії» Олексія Вовка.

Послуга дозволяє користувачам надсилати електронні копії паспорта чи інших документів до банків і фінансових установ. Тепер за підключення до сервісу установи платитимуть одноразову суму 21 617 грн, а також 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами. Шеринг одного документа залишиться безкоштовним, але за передачу кількох документів (мультишеринг) стягуватиметься плата.

За даними Вовка, щомісячна кількість шерингу документів через «Дію» перевищує 1,3 мільйона. Серед потенційних партнерів нового платного сервісу — банки, страхові компанії, сервіси електронного документообігу, мобільні оператори, платіжні системи та сервіси таксі. «Йдеться вже про кілька сотень підключень», — зазначив представник Мінцифри.

Надалі планується монетизація ще двох сервісів: «Дія.Підпис» — для юридичних осіб, які зможуть підписувати документи онлайн через застосунок, а також Diia.OAuth — сервіс електронної ідентифікації, що дозволить партнерам верифікувати своїх користувачів через Портал Дія.

Сервіс шерингу документів був запущений у 2020 році і став одним із ключових інструментів цифровізації взаємодії громадян із бізнесом.

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