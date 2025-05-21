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Не похитил, а взял свое – Верховный Суд решил, что мужчина не может похитить авто, которое купил вместе с женой

10:35, 21 мая 2025
Завладение транспортным средством лицом, которое является совладельцем этого транспортного средства на праве общей совместной собственности супругов, не образует состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 289 УК Украины – КУС ВС.
Не похитил, а взял свое – Верховный Суд решил, что мужчина не может похитить авто, которое купил вместе с женой
Фото: absl.org.ua
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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда постановил, что завладение транспортным средством лицом, которое является его совладельцем в пределах общей совместной собственности супругов, не является уголовным преступлением, предусмотренным статьей 289 Уголовного кодекса Украины. К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 759/23571/19.

Суть дела

В этом уголовном производстве лицо обвинялось в том, что, находясь в браке с потерпевшей, с которой имела неприязненные отношения и понимая, что брак в ближайшее время будет расторгнут, незаконно завладела автомобилем марки «Porsche Cayenne», стоимостью 1 500 100 грн, который принадлежал на праве личной частной собственности потерпевшей, был зарегистрирован на ее имя и использовался ею. Местный суд признал обвиняемого невиновным и оправдал по ч. 3 ст. 289 УК Украины. Апелляционный суд этот приговор отменил и вынес новый, которым признал обвиняемого виновным и осудил по ч. 3 ст. 289 УК Украины (в редакции Закона № 270-VI от 15 апреля 2008 года). В кассационной жалобе защитница утверждает о незаконности и безосновательности таких выводов суда апелляционной инстанции.

Что решали суды

Верховный Суд отменил приговор апелляционного суда, а уголовное производство закрыл на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины. Как отметил ККС ВС, субъектом незаконного завладения транспортным средством является лицо, не имеющее права собственности или пользования конкретным транспортным средством, которым оно завладевает. Как установлено судами предыдущих инстанций, автомобиль марки «Рогѕсһе Cayenne» был приобретен во время брака между обвиняемым и потерпевшей за общие средства и согласно свидетельству о регистрации транспортного средства зарегистрирован на потерпевшую.

Согласно ч. 3 ст. 368 ГК Украины имущество, приобретенное супругами за время брака, является их общей совместной собственностью, если иное не установлено договором или законом. Поэтому транспортное средство, которым завладел обвиняемый, принадлежал ему и потерпевшей на праве общей совместной собственности.

Факт регистрации автомобиля на имя потерпевшей, получение принадлежащих автомобилю комплекта ключей и свидетельства о регистрации транспортного средства не подтверждают факта приобретения этого автомобиля в личную частную собственность потерпевшей. Поэтому обвиняемый не является субъектом уголовного преступления, поскольку был совладельцем автомобиля на время совершения инкриминируемого ему уголовного преступления, и в его действиях отсутствует состав уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 УК Украины.

Постановление ККС ВС от 17 апреля 2025 года по делу № 759/23571/19 (производство № 51-546км20).

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