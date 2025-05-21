Как авторизоваться в Армия+ и получить доступ к приложению – инструкция от Минобороны

Минобороны объяснило, как решить проблемы со входом в Армия+.

Фото: mod.gov.ua

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Министерство обороны Украины опубликовало пошаговую инструкцию по авторизации в приложении Армия+, которым пользуются уже около 800 тысяч военнослужащих. В ведомстве отмечают, что несмотря на большое количество активных пользователей, у части защитников и защитниц все еще возникают трудности со входом в приложение.

В Минобороны предлагают три варианта решения этой проблемы:

Вариант 1: Через приложение Резерв+

- Откройте Резерв+, перейдите в Меню → Исправить данные онлайн → Я уже военный.

- Заполните заявку, выбрав ТЦК, через который мобилизовались. Если шли напрямую в часть - выбирайте ТЦК по месту регистрации.

- Заявку должны обработать в течение 24 часов.

- В Резерв+ в вашем электронном документе должна появиться серая лента «Снято» с основанием «военнослужащий».

- После этого повторно авторизуйтесь в Армия+.

Вариант 2: Повторная авторизация через Армия+

Если Резерв+ не помог или видите сообщение «Нет доступных категорий»:

- Удалите и заново установите Армия+.

- Во время авторизации выберите опцию «Я точно действующий военный», заполните заявку.

- Опять же, выберите правильный ТЦК (тот, через который мобилизовались или по месту регистрации).

- Ожидайте обработку заявки - до 48 часов.

- Если изменений нет - отзовите заявку и подайте повторно.

Вариант 3: Через строевую часть

Если предыдущие варианты не дали результата:

- Обратитесь в строевую часть.

- Попросите их составить список военных для обновления учетных данных.

- Они должны отправить этот список через СЕДО в ваш ТЦК и СП.

- Форма для обращения доступна по ссылке

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