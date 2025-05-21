Как авторизоваться в Армия+ и получить доступ к приложению – инструкция от Минобороны

Министерство обороны Украины опубликовало пошаговую инструкцию по авторизации в приложении Армия+, которым пользуются уже около 800 тысяч военнослужащих. В ведомстве отмечают, что несмотря на большое количество активных пользователей, у части защитников и защитниц все еще возникают трудности со входом в приложение.
В Минобороны предлагают три варианта решения этой проблемы:
Вариант 1: Через приложение Резерв+
- Откройте Резерв+, перейдите в Меню → Исправить данные онлайн → Я уже военный.
- Заполните заявку, выбрав ТЦК, через который мобилизовались. Если шли напрямую в часть - выбирайте ТЦК по месту регистрации.
- Заявку должны обработать в течение 24 часов.
- В Резерв+ в вашем электронном документе должна появиться серая лента «Снято» с основанием «военнослужащий».
- После этого повторно авторизуйтесь в Армия+.
Вариант 2: Повторная авторизация через Армия+
Если Резерв+ не помог или видите сообщение «Нет доступных категорий»:
- Удалите и заново установите Армия+.
- Во время авторизации выберите опцию «Я точно действующий военный», заполните заявку.
- Опять же, выберите правильный ТЦК (тот, через который мобилизовались или по месту регистрации).
- Ожидайте обработку заявки - до 48 часов.
- Если изменений нет - отзовите заявку и подайте повторно.
Вариант 3: Через строевую часть
Если предыдущие варианты не дали результата:
- Обратитесь в строевую часть.
- Попросите их составить список военных для обновления учетных данных.
- Они должны отправить этот список через СЕДО в ваш ТЦК и СП.
- Форма для обращения доступна по ссылке
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