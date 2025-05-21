Ракетный удар РФ по стрельбищу на Сумщине – 6 военных погибли и более 10 ранены

Нацгвардия начала служебное расследование по факту трагедии, командира воинской части отстранили.

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Во время занятий на стрельбище одной из воинских частей Национальной гвардии Украины в Сумской области 15 мая произошел ракетный удар, в результате которого погибли шесть военнослужащих, еще более десяти получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии.

По данным командования, учебные мероприятия проводились на открытом полигоне, который оказался в зоне поражения вражеской ракеты. Несмотря на то, что еще раньше были разработаны четкие алгоритмы действий на случай угрозы авиаударов и приняты распоряжения по избежанию скопления личного состава, удар нанес тяжелые последствия.

«По факту трагедии проводится служебное расследование. Командир воинской части отстранен, необходимая информация передана правоохранительным органам», - говорится в официальном заявлении.

Следователи установят обстоятельства трагедии и примут решение о квалификации действий ответственных лиц.

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