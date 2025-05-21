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Ракетний удар РФ по стрільбищу на Сумщині – 6 військових загинули та понад 10 поранені

09:05, 21 травня 2025
Нацгвардія розпочала службове розслідування за фактом трагедії, командира військової частини відсторонили.
Ракетний удар РФ по стрільбищу на Сумщині – 6 військових загинули та понад 10 поранені
Ілюстративне фото
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Під час занять на стрільбищі однієї з військових частин Національної гвардії України в Сумській області 15 травня стався ракетний удар, унаслідок якого загинуло шість військовослужбовців, ще понад десять отримали поранення. Про це повідомили в пресслужбі Національної гвардії.

За даними командування, навчальні заходи проводилися на відкритому полігоні, який опинився в зоні ураження ворожої ракети. Незважаючи на те, що ще раніше були розроблені чіткі алгоритми дій на випадок загрози авіаударів і прийняті розпорядження щодо уникнення скупчення особового складу, удар завдав тяжких наслідків.

«За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонено, необхідну інформацію передано правоохоронним органам», — йдеться в офіційній заяві.

Слідчі встановлять обставини трагедії та приймуть рішення про кваліфікацію дій відповідальних осіб.

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Нацгвардія Суми ракетний удар

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