Як авторизуватися в Армія+ та отримати доступ до застосунку – інструкція від Міноборони

09:23, 21 травня 2025
Міноборони пояснило, як вирішити проблеми з входом в Армія+.
Фото: mod.gov.ua
Міністерство оборони України опублікувало покрокову інструкцію з авторизації в застосунку Армія+, яким користуються вже близько 800 тисяч військовослужбовців. У відомстві зазначають, що попри велику кількість активних користувачів, у частини захисників та захисниць все ще виникають труднощі з входом у додаток.
У Міноборони пропонують три варіанти вирішення цієї проблеми:
Варіант 1: Через застосунок Резерв+
- Відкрийте Резерв+, перейдіть у Меню → Виправити дані онлайн → Я вже військовий.
- Заповніть заявку, обравши ТЦК, через який мобілізувалися. Якщо йшли напряму до частини – обирайте ТЦК за місцем реєстрації.
- Заявку мають опрацювати протягом 24 годин.
- У Резерв+ у вашому електронному документі має з’явитися сіра стрічка «Знято» з підставою «військовослужбовець».
- Після цього повторно авторизуйтеся в Армія+.
Варіант 2: Повторна авторизація через Армія+
Якщо Резерв+ не допоміг або бачите повідомлення «Немає доступних категорій»:
- Видаліть і заново встановіть Армія+.
- Під час авторизації оберіть опцію «Я точно чинний військовий», заповніть заявку.
- Знову ж, оберіть правильний ТЦК (той, через який мобілізувалися або за місцем реєстрації).
- Очікуйте обробку заявки — до 48 годин.
- Якщо змін немає — відкличте заявку та подайте повторно.
Варіант 3: Через стройову частини
Якщо попередні варіанти не дали результату:
- Зверніться до стройової частини.
- Попросіть їх скласти список військових для оновлення облікових даних.
- Вони мають надіслати цей список через СЕДО до вашого ТЦК та СП.
- Форма для звернення доступна за посиланням
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