Як авторизуватися в Армія+ та отримати доступ до застосунку – інструкція від Міноборони

Міноборони пояснило, як вирішити проблеми з входом в Армія+.

Фото: mod.gov.ua

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Міністерство оборони України опублікувало покрокову інструкцію з авторизації в застосунку Армія+, яким користуються вже близько 800 тисяч військовослужбовців. У відомстві зазначають, що попри велику кількість активних користувачів, у частини захисників та захисниць все ще виникають труднощі з входом у додаток.

У Міноборони пропонують три варіанти вирішення цієї проблеми:

Варіант 1: Через застосунок Резерв+

Відкрийте Резерв+, перейдіть у Меню → Виправити дані онлайн → Я вже військовий.

Заповніть заявку, обравши ТЦК, через який мобілізувалися. Якщо йшли напряму до частини – обирайте ТЦК за місцем реєстрації.

Заявку мають опрацювати протягом 24 годин.

У Резерв+ у вашому електронному документі має з’явитися сіра стрічка «Знято» з підставою «військовослужбовець».

Після цього повторно авторизуйтеся в Армія+.

Варіант 2: Повторна авторизація через Армія+

Якщо Резерв+ не допоміг або бачите повідомлення «Немає доступних категорій»:

Видаліть і заново встановіть Армія+.

Під час авторизації оберіть опцію «Я точно чинний військовий», заповніть заявку.

Знову ж, оберіть правильний ТЦК (той, через який мобілізувалися або за місцем реєстрації).

Очікуйте обробку заявки — до 48 годин.

Якщо змін немає — відкличте заявку та подайте повторно.

Варіант 3: Через стройову частини

Якщо попередні варіанти не дали результату:

Зверніться до стройової частини.

Попросіть їх скласти список військових для оновлення облікових даних.

Вони мають надіслати цей список через СЕДО до вашого ТЦК та СП.

Форма для звернення доступна за посиланням

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