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Як авторизуватися в Армія+ та отримати доступ до застосунку – інструкція від Міноборони

09:23, 21 травня 2025
Міноборони пояснило, як вирішити проблеми з входом в Армія+.
Як авторизуватися в Армія+ та отримати доступ до застосунку – інструкція від Міноборони
Фото: mod.gov.ua
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Міністерство оборони України опублікувало покрокову інструкцію з авторизації в застосунку Армія+, яким користуються вже близько 800 тисяч військовослужбовців. У відомстві зазначають, що попри велику кількість активних користувачів, у частини захисників та захисниць все ще виникають труднощі з входом у додаток.

У Міноборони пропонують три варіанти вирішення цієї проблеми:

Варіант 1: Через застосунок Резерв+

  • Відкрийте Резерв+, перейдіть у Меню → Виправити дані онлайн → Я вже військовий.
  • Заповніть заявку, обравши ТЦК, через який мобілізувалися. Якщо йшли напряму до частини – обирайте ТЦК за місцем реєстрації.
  • Заявку мають опрацювати протягом 24 годин.
  • У Резерв+ у вашому електронному документі має з’явитися сіра стрічка «Знято» з підставою «військовослужбовець».
  • Після цього повторно авторизуйтеся в Армія+.

Варіант 2: Повторна авторизація через Армія+

Якщо Резерв+ не допоміг або бачите повідомлення «Немає доступних категорій»:

  • Видаліть і заново встановіть Армія+.
  • Під час авторизації оберіть опцію «Я точно чинний військовий», заповніть заявку.
  • Знову ж, оберіть правильний ТЦК (той, через який мобілізувалися або за місцем реєстрації).
  • Очікуйте обробку заявки — до 48 годин.
  • Якщо змін немає — відкличте заявку та подайте повторно.

Варіант 3: Через стройову частини

Якщо попередні варіанти не дали результату:

  • Зверніться до стройової частини.
  • Попросіть їх скласти список військових для оновлення облікових даних.
  • Вони мають надіслати цей список через СЕДО до вашого ТЦК та СП.
  • Форма для звернення доступна за посиланням

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Міноборони Армія+

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