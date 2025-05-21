Конкурс в административные апелляции – о чем 20 мая кандидаты на должности судей рассказали ВККС

Три кандидата прошли собеседования удачно, хоть и не до конца, а одна судья прекратила участие в конкурсе.

Источник фото: ВККС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первая палата ВККС 20 мая 2025 года провела собеседования еще с четырьмя претендентами на должности судей апелляционных административных судов.

Это уже пятая группа из 67 кандидатов в административные апелляции, с которыми состоялись собеседования в рамках конкурса на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов.

«Судебно-юридическая газета» уже ранее сообщала, как проходили собеседования с кандидатами в административные апелляционные суды в первый, второй, третий и четвертый дни собеседований.

Собеседования 20 мая состоялись со следующими кандидатами:

1. ТЕРЛЕЦКИЙ Дмитрий Сергеевич – адвокат, заведующий кафедрой конституционного права Национального университета «Одесская юридическая академия».

Кандидат является членом научно-консультативных советов при Конституционном Суде Украины и при Верховном Суде.

Основные вопросы к Дмитрию Терлецкому возникли в связи с его политическими знакомствами.

Так, Дмитрий Терлецкий рассказал, что хорошо знаком с известным одесским политиком и президентом Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергеем Киваловым.

Одно время Дмитрий Терлецкий имел право на представительство интересов «Украинской морской партии», которую возглавляет Сергей Кивалов, в суде.

В 2015 году Дмитрий Терлецкий работал в предвыборном штабе кандидата в мэры города Одессы от «Блока Петра Порошенко» Александра Боровика, который также был советником тогдашнего председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

В 2016-2017 годах Дмитрий Терлецкий был помощником Михеила Саакашвили и руководителем юридического управления Одесской областной государственной администрации.

В Одесской ОГА Дмитрий Терлецкий, в частности, занимался вопросами декоммунизации и дерусификации одесской топонимики.

Деятельность Михеила Саакашвили в Одессе кандидат оценивает положительно.

Бывшего президента Грузии во время собеседования Дмитрий Терлецкий называл исключительно в уважительной форме – «Михеил Николозович».

«Фигура Михеила Николозовича Саакашвили заслуживает уважения. Он евроинтегратор и реформатор», – сообщил членам ВККС Дмитрий Терлецкий.

Впрочем, на вопрос главы ВККС Андрея Пасечника, каким образом Дмитрий Терлецкий вообще оказался в команде Михеила Саакашвили, кандидат четкого ответа не дал.

«Меня рекомендовали после моей работы в предвыборном штабе Александра Боровика», – сообщил Дмитрий Терлецкий.

В 2017 году после смены руководства ОГА, Дмитрий Терлецкий, по его словам, «совершенно сознательно покинул областную администрацию», поскольку новое руководство ОГА имело другой взгляд на дальнейшее развитие Одесской области.

Также кандидат сообщил, что идеологически поддерживает право народа на сопротивление государству, если государство не придерживается своих обязательств или посягает на права граждан.

«Люди получают только те права, за которые они борются. Права – это не подарок от государства, это результат борьбы», - отметил Дмитрий Терлецкий.

Члены ВККС обратили внимание, что хотя Дмитрий Терлецкий с 2018 года является адвокатом, однако реальный опыт его адвокатской деятельности невелик – кандидат представлял интересы в судах только в четырех делах.

«Ваша внутренняя мотивация стать судьей для меня не ясна. Вы все же больше сконцентрированы на научной и научно-консультативной деятельности. Зачем вам должность судьи апелляционного суда?», – поинтересовался член ВККС Руслан Сидорович.

«Я один из тех людей, которые внимательно слушали Комиссию во время рекламной кампании конкурса в апелляционные суды. Я услышал призыв Комиссии к юридическому сообществу и решил принять участие в конкурсе. От Комиссии звучали призывы к развитию государства и к обновлению судебной власти, которые мне импонируют», - рассказал Дмитрий Терлецкий.

Членов ВККС также заинтересовало, как Дмитрий Терлецкий будет вести сложный судебный процесс, и что будет делать, если в судебном заседании возникнет конфликтная ситуация.

"Нужно остановиться, вдохнуть, выбрать правильный ритм и услышать стороны в зале", - ответил представитель научного сообщества.

Негативного заключения от Общественного совета добропорядочности относительно кандидата не поступило.

В итоге Дмитрий Терлецкий получил от ВККС 685,6 балла и был признан способным осуществлять правосудие в апелляционном административном суде. Также имеется особое мнение одного из членов ВККС.

2. БОРШОВСКИЙ Тарас Иванович – судья Ивано-Франковского окружного административного суда.

Во время собеседования кандидат рассказал, что в судебной власти он прошел путь от работника аппарата суда до должности судьи.

Тарас Боршовский отметил как положительную черту своего характера «трудоголизм», то есть чрезмерное трудолюбие. Судья может работать фактически без отдыха длительное время.

Большинство вопросов к кандидату касались вопросов судебной практики, профессионального развития судьи и понимания судьей практики ЕСПЧ.

Также члены Комиссии обратили внимание, что семья судьи постоянно проживает во Львове, тогда как сам Тарас Боршовский с 2021 года преимущественно проживает в общежитии национального университета Прикарпатья им. В. Стефаника в Ивано-Франковске.

Такое положение дел судья объяснил тем, что проживание в общежитии на основании соответствующего договора позволяет ему существенно экономить на аренде жилья.

«Я благосклонно отношусь к спартанским условиям», - заметил кандидат. Домой судья ездит преимущественно на выходные.

Супруга судьи работает помощником судьи Западного апелляционного хозяйственного суда.

К Тарасу Боршовскому возникли вопросы в связи с некоторыми его решениями во время событий Майдана 2013-2014 годов.

Районные советы на территории Ивано-Франковской области в январе 2014 года приняли ряд решений в связи с происходившими в стране событиями, однако прокуратура оспорила законность решений районных советов.

Судья Тарас Боршовский рассмотрел три соответствующих иска прокуратуры и признал действия районных советов незаконными.

«Решения районных советов явно были вне пределов их полномочий. Установка определенной символики (красно-черных флагов) на территории районов предусматривала и определенный порядок. Это же касается и решений о запрете символики «Партии регионов» и Компартии. Районные советы не соблюдали порядок, поэтому прокуратура обжаловала их решения в порядке общего надзора. Такие полномочия у прокуратуры в то время были. Два моих решения не оспаривались вообще, а еще в одном случае прокуратура в дальнейшем отказалась от иска», - рассказал Тарас Боршовский.

От ОСД судья получил негативное заключение.

Результат кандидата – 682,03 балла.

Дальнейшую «конкурсную» судьбу судьи ВККС решит в пленарном составе.

3. ГНАП Диана Дмитриевна – судья Хмельницкого окружного административного суда.

Большинство вопросов к кандидату касались ее профессиональной деятельности как судьи, деятельности как судьи-спикера и работы в качестве тренера Национальной школы судей.

По мнению судьи, НШСУ работает в целом эффективно и пытается предоставлять судьям и работникам аппаратов судов знания по актуальным вопросам.

Вместе с тем, судья считает, что НШСУ нужно возвращаться к очной форме обучения, то есть когда преподаватели и судьи общаются непосредственно во время учебных курсов.

«Дистанционного, online обучение должно быть меньше. Эффективность при обучении online несколько меньше», - сообщила Диана Гнап.

Также к судье возник вопрос в связи с иском сестры Дианы Гнап относительно прав на земельный участок, который рассматривал Хмельницкий окружной административный суд.

«Я была даже не в курсе этого иска. Когда суд рассматривал это дело, меня вообще не было в суде», – ответила Диана Гнап.

Немало времени членам ВККС в целом понадобилось для того, чтобы выяснить имущественные вопросы родственников судьи.

«Я соответствую вашим критериям, прошу предоставить мне возможность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде», - сообщила в конце собеседования Диана Гнап.

От ОСД судья получила отрицательное заключение.

Результат судьи –710,73 балла. Кандидатуру судьи Комиссия рассмотрит в пленарном составе.

4. ЦАРИКОВА Елена Васильевна – судья Днепропетровского окружного административного суда.

Кандидат сообщила, что начинала свою карьеру в судебной ветви власти с должности секретаря судебного заседания, была помощником судьи, в том числе и в суде кассационной инстанции.

Многие вопросы к кандидатке возникли в связи с несвоевременным внесением нею полных текстов судебных решений в Единый государственный реестр судебных решений.

Так, полный текст некоторых решений не вносился в Реестр 130 дней и даже 145 дней.

Елена Царикова рассказала, что в 2022-2023 годах у нее была большая нагрузка, в суде отсутствовал свет, воздушные тревоги были длительными, помощники и секретари судебного заседания увольнялись, а новых нужно было еще научить эффективно работать.

"Только научишь человека работать, а он уже находит другую работу", - отметила Елена Царикова.

К кандидатке возникли претензии в связи с ограничением нею общественных собраний партии «Свобода», которая в августе 2013 года планировала провести торжественные мероприятия ко Дню Независимости Украины в городе Днепродзержинск.

Елена Царикова рассказала, что в день празднования Дня Независимости в центре Днепродзержинска проходили и другие общественные акции.

"Я не запрещала эти акции. Своим решением я лишь ограничила их во времени", - отметила Елена Царикова.

Вместе с тем, судья сообщила, что считает указанные решения ошибочными, и сейчас бы такие решения она уже не приняла.

Также выяснилось, что в феврале и апреле дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия открыли в отношении судьи два дисциплинарных дела, рассмотрение которых в настоящее время еще не завершено.

От ОСД Елена Царикова получила негативное заключение.

Итоговый результат судьи – 649,07 балла. Первая палата ВККС признала судью такой, которая не подтвердила возможность осуществлять правосудие в суде апелляционной инстанции.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.