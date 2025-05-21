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В Ровенской области будут судить экс-руководителей ТЦК, которые способствовали уклонению мужчин от мобилизации

19:54, 21 мая 2025
В ГБР заявили, что бывшие должностные лица создавали препятствия для надлежащего функционирования ВСУ, подрывая процесс своевременного укомплектования боевых подразделений.
В Ровенской области будут судить экс-руководителей ТЦК, которые способствовали уклонению мужчин от мобилизации
Фото: ГБР
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Государственное бюро расследований сообщило, что завершило очередное расследование и направило в суд обвинительные акты в отношении бывших руководителей Ровенского областного и районного территориальных центров комплектования. Об этом информирует официальный сайт ГБР.

«На этот раз речь идет о том, что они способствовали уклонению мужчин от мобилизации, чем фактически создавали препятствия для надлежащего функционирования Вооруженных Сил Украины, подрывая процесс своевременного укомплектования боевых подразделений», — заявили в ГБР.

В Бюро напомнили, что в другом уголовном производстве эти же должностные лица обвиняются в избиении подчиненного битой летом 2023 года. Таким образом они пытались наказать его за намерение обратиться в правоохранительные органы. Видео инцидента, которое чиновники сами сняли, стало основанием для масштабного расследования.

«В его рамках также было раскрыто незаконное обогащение бывшего руководителя областного ТЦК и СП, а также хранение наркотических веществ руководителем районного центра», — подчеркнули в ГБР.

После изучения служебной документации следователи установили новые факты преступной деятельности. В частности, фигуранты организовали схему помощи военнообязанным в незаконном уклонении от мобилизации. Они также принимали меры для того, чтобы этих лиц в дальнейшем не разыскивали. Всего чиновники помогли избежать мобилизации примерно пятидесяти мужчинам.

В рамках отдельного уголовного производства проверяется причастность других должностных лиц ТЦК к реализации этой противоправной схемы.

В настоящее время оба фигуранта уволены с должностей. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины — воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

«Бывший руководитель районного ТЦК полностью признал свою вину. Суд уже назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком. Бывший глава областного ТЦК и СП вину не признает», — заявили в ГБР.

На время досудебного расследования обоим фигурантам были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы, а новая квалификация предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

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ВСУ ГБР ТЦК мобилизация

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