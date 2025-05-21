На Рівненщині судитимуть екскерівників ТЦК, які сприяли ухиленню чоловіків від мобілізації

У ДБР заявили, що колишні посадовці створювали перешкоди для належного функціонування ЗСУ, підриваючи процес своєчасного укомплектування бойових підрозділів.

Фото: ДБР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань повідомило, що завершили чергове розслідування та скерувало до суду обвинувальні акти щодо колишніх керівників Рівненських обласного та районного ТЦК. Про це інформує офіційний сайт ДБР.

«Цього разу йдеться про те, що вони сприяли ухиленню чоловіків від мобілізації, чим фактично створювали перешкоди для належного функціонування Збройних Сил України, підриваючи процес своєчасного укомплектування бойових підрозділів», - заявили у ДБР.

У Бюро нагадали, що в іншому кримінальному провадженні ці ж посадовці обвинувачуються у побитті підлеглого битою влітку 2023 року. Таким чином вони намагалися покарати його за намір звернутися до правоохоронних органів. Відео інциденту, яке посадовці самі зняли, стало підставою для масштабного розслідування.

«У його межах було викрито також незаконне збагачення екскерівника обласного ТЦК та СП і зберігання наркотичних речовин керівником районного центру», - підкреслили у ДБР.

Після вивчення службової документації слідчі встановили нові факти злочинної діяльності. Зокрема, фігуранти організували схему допомоги військовозобов'язаним у незаконному уникненні мобілізації. Вони також вживали заходів для того, аби цих осіб не розшукували надалі. Загалом службовці допомогли уникнути мобілізації орієнтовно півсотні чоловікам.

У рамках окремого кримінального провадження перевіряється причетність інших посадовців ТЦК до реалізації цієї протиправної схеми.

Наразі обидва фігуранти звільнені з посад. Їм пред’явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

«Колишній керівник районного ТЦК повністю визнав свою провину. Суд вже призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком. Колишній очільник обласного ТЦК та СП провину не визнає», - заявили у ДБР.

На час досудового розслідування обом фігурантам було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років ув’язнення, а нова кваліфікація передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.