Израиль нанес авиаудар по столице Катара — целью стали лидеры ХАМАС, видео

Израиль нанес авиаудару по столице Катара Дохе, где собирались представили ХАМАС. Удар пришелся по высшему руководству группировки, пишет Reuters.
Катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ХАМАС сообщил, что целью атаки были участники переговоров ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа.
По словам очевидцев, во вторник прозвучало несколько взрывов.
Израильские СМИ, ссылаясь на высокопоставленного израильского чиновника, сообщили, что атака была направлена против высших руководителей ХАМАС, включая Халиля аль-Хайю, главу группировки в секторе Газа.
По данным ClashReport, атака израильской авиации на Доху была заранее согласована с США.
Представитель МИД Катара осудил удар Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе. По его словам, это удар «подставил под угрозу гражданских».
