Израиль нанес авиаудар по столице Катара — целью стали лидеры ХАМАС, видео

Удар Израиля пришелся по высшему руководству группировки ХАМАС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Израиль нанес авиаудару по столице Катара Дохе, где собирались представили ХАМАС. Удар пришелся по высшему руководству группировки, пишет Reuters.

Катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ХАМАС сообщил, что целью атаки были участники переговоров ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа.

По словам очевидцев, во вторник прозвучало несколько взрывов.

Израильские СМИ, ссылаясь на высокопоставленного израильского чиновника, сообщили, что атака была направлена ​​против высших руководителей ХАМАС, включая Халиля аль-Хайю, главу группировки в секторе Газа.

По данным ClashReport, атака израильской авиации на Доху была заранее согласована с США.

Представитель МИД Катара осудил удар Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе. По его словам, это удар «подставил под угрозу гражданских».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.