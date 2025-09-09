Ізраїль завдав авіаудару по столиці Катару — ціллю стали лідери ХАМАС, відео

Удар Ізраїлю припав по вищому керівництву угруповання ХАМАС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ізраїль завдав авіаудару по столиці Катару Досі, де збиралися представники ХАМАС. Удар було завдано по вищому керівництву угруповання, пише Reuters.

Катарський телеканал Al Jazeera з посиланням на джерело в ХАМАС повідомив, що ціллю атаки були учасники переговорів ХАМАС щодо припинення вогню в секторі Гази.

За словами очевидців, у вівторок пролунало кілька вибухів.

Ізраїльські ЗМІ, посилаючись на високопоставленого ізраїльського чиновника, повідомили, що атака була спрямована проти вищих керівників ХАМАС, включно з Халілем аль-Хайєю, главою угруповання в секторі Гази.

За даними ClashReport, атака ізраїльської авіації на Доху була заздалегідь узгоджена зі США.

Представник МЗС Катару засудив удар Ізраїлю по лідерах ХАМАС у Досі. За його словами, це удар «підставив під загрозу цивільних».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.