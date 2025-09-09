Практика судів
  1. Відео
  2. / У світі

Ізраїль завдав авіаудару по столиці Катару — ціллю стали лідери ХАМАС, відео

16:37, 9 вересня 2025
Удар Ізраїлю припав по вищому керівництву угруповання ХАМАС.
Ізраїль завдав авіаудару по столиці Катару — ціллю стали лідери ХАМАС, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ізраїль завдав авіаудару по столиці Катару Досі, де збиралися представники ХАМАС. Удар було завдано по вищому керівництву угруповання, пише Reuters.

Катарський телеканал Al Jazeera з посиланням на джерело в ХАМАС повідомив, що ціллю атаки були учасники переговорів ХАМАС щодо припинення вогню в секторі Гази.

За словами очевидців, у вівторок пролунало кілька вибухів.

Ізраїльські ЗМІ, посилаючись на високопоставленого ізраїльського чиновника, повідомили, що атака була спрямована проти вищих керівників ХАМАС, включно з Халілем аль-Хайєю, главою угруповання в секторі Гази.

За даними ClashReport, атака ізраїльської авіації на Доху була заздалегідь узгоджена зі США.

Представник МЗС Катару засудив удар Ізраїлю по лідерах ХАМАС у Досі. За його словами, це удар «підставив під загрозу цивільних».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Ізраїль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Друкувати повістки зможуть обласні ТЦК – Кабмін прийняв постанову

Уряд вирішив прискорити процеси друку повісток.

Відомості про обʼєкти, що мають стосунок до оборони, пропонують не вносити до електронної системи у сфері будівництва

Документи щодо послуг у сфері будівництва будуть подаватися у паперовій формі.

Михайло Федоров пообіцяв, що система онлайн-моніторингу грального бізнесу запрацює у 2025 році, а у ТСК заявили про втрати бюджету у 30 млрд грн через її відсутність

Без системи онлайн-моніторингу грального бізнесу Податкова служба не може довести, що виплачувались саме виграші, а не повернення депозиту – Гетманцев.

Прокурорам окружної прокуратури підвищать посадовий оклад з 40 тисяч грн до 52,5 тисяч грн — закон

Посадовий оклад в окружній прокуратурі пропонується встановити на рівні 52 550 грн –зміни до закону про бюджет на 2025 рік спрямовані на підпис Президенту.

Надзвичайним і Повноважним Послам, які не підлягають призову, заборонили виїжджати за кордон після припинення дипломатичної служби

Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону, якими військовозобов’язаним особам, що мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол та припинили дипломатичну службу, заборонили виїжджати за кордон.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду