Израиль нанес удары по сектору Газа, нарушив перемирие

17:22, 19 октября 2025
Нетаньяху приказал атаковать объекты ХАМАС в ответ на действия боевиков.
Фото: Reuters
Израильские военные нанесли удары по сектору Газа, нарушив хрупкое перемирие, которое действовало с 11 октября, пишет Clash Report. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники, а также Sky News Arabia со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля.

Как пишет Axios, Израиль заранее сообщил США о намерении нанести удары по ХАМАС, но не спрашивал разрешения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил провести операцию против террористических объектов в секторе Газа после совещания с министром обороны и руководителями сил безопасности из-за нарушения перемирия со стороны ХАМАС.

По данным Reuters, в воскресенье израильские военные нанесли авиаудары и артиллерийские обстрелы по целям на юге Газы, что снизило шансы на длительный мир при посредничестве США. Израиль и ХАМАС обмениваются взаимными обвинениями. Военные Израиля заявили, что удары были направлены на боевиков в районе Рафаха, которые открыли огонь по их солдатам. В результате атак уничтожены туннели и военные сооружения.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль будет наносить жесткие удары в ответ на действия ХАМАС. В то же время вооруженное крыло ХАМАС, бригады Аль-Кассам, заявило, что остается приверженным соглашению о прекращении огня на всей территории Газы. Они отметили, что не имеют информации о столкновениях в Рафахе и не контактировали с местными группировками с марта. «Мы подтверждаем нашу полную приверженность выполнению всех соглашений, прежде всего — прекращения огня во всех районах сектора Газа», — заявили представители Аль-Кассам.

Палестинские свидетели сообщили Reuters о взрывах и стрельбе в Рафахе, танковом обстреле в городе Абассан близ Хан-Юниса, авиаударе в городе Завайда и взрывах в Дейр-эль-Балах. По данным медиков больницы Аль-Акса, в результате атак в центральной части Газы погибли по меньшей мере пять человек.

