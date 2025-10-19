Ізраїль завдав ударів по сектору Газа, порушивши перемир’я

Нетаньягу наказав атакувати об’єкти ХАМАС у відповідь на дії бойовиків.

Ізраїльські військові завдали ударів по сектору Газа, порушивши крихке перемир’я, яке діяло з 11 жовтня, пише Clash Report. Про це повідомляє журналіст Axios Барак Равід із посиланням на джерела, а також Sky News Arabia з посиланням на канцелярію прем’єр-міністра Ізраїлю.

Як пише Axios, Ізраїль заздалегідь повідомив США про намір завдати ударів по ХАМАС, але не запитував дозволу. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу доручив провести операцію проти терористичних об’єктів у секторі Газа після наради з міністром оборони та керівниками сил безпеки через порушення перемир’я з боку ХАМАС.

За даними Reuters, у неділю ізраїльські військові здійснили авіаудари та артилерійські обстріли по цілях на півдні Гази, що знизило шанси на тривалий мир за посередництва США. Ізраїль та ХАМАС обмінюються взаємними звинуваченнями. Військові Ізраїлю заявили, що удари були спрямовані на бойовиків у районі Рафаха, які відкрили вогонь по їхніх солдатах. Внаслідок атак знищено тунелі та військові споруди.

Нетаньягу наголосив, що Ізраїль завдаватиме жорстких ударів у відповідь на дії ХАМАС. Водночас збройне крило ХАМАС, бригади Аль-Кассам, заявило, що залишається відданим угоді про припинення вогню на всій території Гази. Вони зазначили, що не мають інформації про зіткнення в Рафаху та не контактували з місцевими угрупованнями з березня. «Ми підтверджуємо нашу повну відданість виконанню всіх угод, насамперед – припинення вогню в усіх районах сектора Газа», — заявили представники Аль-Кассам.

Палестинські свідки повідомили Reuters про вибухи та стрілянину в Рафаху, танковий обстріл у місті Абассан поблизу Хан-Юніса, авіаудар у місті Завайда та вибухи в Дейр-ель-Балах. За даними медиків лікарні Аль-Акса, внаслідок атак у центральній частині Гази загинуло щонайменше п’ять осіб.

