Практика судів
  1. Відео
  2. / У світі

Ізраїль завдав ударів по сектору Газа, порушивши перемир’я

17:22, 19 жовтня 2025
Нетаньягу наказав атакувати об’єкти ХАМАС у відповідь на дії бойовиків.
Ізраїль завдав ударів по сектору Газа, порушивши перемир’я
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ізраїльські військові завдали ударів по сектору Газа, порушивши крихке перемир’я, яке діяло з 11 жовтня, пише Clash Report. Про це повідомляє журналіст Axios Барак Равід із посиланням на джерела, а також Sky News Arabia з посиланням на канцелярію прем’єр-міністра Ізраїлю.

Як пише Axios, Ізраїль заздалегідь повідомив США про намір завдати ударів по ХАМАС, але не запитував дозволу. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу доручив провести операцію проти терористичних об’єктів у секторі Газа після наради з міністром оборони та керівниками сил безпеки через порушення перемир’я з боку ХАМАС.

За даними Reuters, у неділю ізраїльські військові здійснили авіаудари та артилерійські обстріли по цілях на півдні Гази, що знизило шанси на тривалий мир за посередництва США. Ізраїль та ХАМАС обмінюються взаємними звинуваченнями. Військові Ізраїлю заявили, що удари були спрямовані на бойовиків у районі Рафаха, які відкрили вогонь по їхніх солдатах. Внаслідок атак знищено тунелі та військові споруди.

Нетаньягу наголосив, що Ізраїль завдаватиме жорстких ударів у відповідь на дії ХАМАС. Водночас збройне крило ХАМАС, бригади Аль-Кассам, заявило, що залишається відданим угоді про припинення вогню на всій території Гази. Вони зазначили, що не мають інформації про зіткнення в Рафаху та не контактували з місцевими угрупованнями з березня. «Ми підтверджуємо нашу повну відданість виконанню всіх угод, насамперед – припинення вогню в усіх районах сектора Газа», — заявили представники Аль-Кассам.

Палестинські свідки повідомили Reuters про вибухи та стрілянину в Рафаху, танковий обстріл у місті Абассан поблизу Хан-Юніса, авіаудар у місті Завайда та вибухи в Дейр-ель-Балах. За даними медиків лікарні Аль-Акса, внаслідок атак у центральній частині Гази загинуло щонайменше п’ять осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна Ізраїль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Існує загроза блокування рахунків КСУ – у Конституційному Суді попередили, що проект бюджету-2026 не покриває видатки на виконання рішень судів

У проекті бюджету на 2026 рік не передбачено 7,3 млн грн на виконання рішень судів у справі екс-судді КСУ Олександра Касмініна, якого свого часу звільнив своїм указом Президент Володимир Зеленський.

У ВРП заявили, що будуть адаптувати висновок Венеційської комісії «під українські реалії» після того, як громадські активісти назвали його «ударом по судовій реформі»

У ВРП заявили, що хоча висновок Венеційської комісії, який констатує несистемність судових реформ, є важливим, але має бути адаптований до українських реалій – тож його ще будуть обговорювати з «експертами».

Кабмін заклав до бюджету на 2026 рік 14 млрд грн податкових надходжень від закону про «податок на OLX» і розкриття банківської таємниці

Уряд вирішив закласти до законопроекту про бюджет на 2026 рік доходи, які можуть надійти внаслідок прийняття закону про оподаткування продавців на онлайн-платформах та запровадження акцизного податку на газовані напої – загалом 22,5 млрд грн.

Кабмін вніс зміни до порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

Уряд дозволив органам влади внести свої нормативно-правові акти до Реєстру «заднім числом».

Відсутність зазначення авторства безпосередньо у творі не спростовує презумпції авторства — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що авторство особи не потребує доведення самим автором, а обов’язок спростування презумпції авторства покладається на відповідача.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді