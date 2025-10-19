ХАМАС обещал разоружиться: Трамп прокомментировал возобновление боевых действий со стороны Израиля

Трамп отреагировал на обострение в Газе угрозой разоружения ХАМАС.

Фото: BBC

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возобновление Израилем боевых действий в секторе Газа, заявив, что ХАМАС обещал разоружиться. Об этом он сказал в своем заявлении.

«ХАМАС пообещал, что они разоружатся. Если будет нужно, мы их разоружим. Либо я, либо США, либо их представитель, такой как Израиль, разоружит их», — подчеркнул Трамп.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Израиль нанес удары по сектору Газа, нарушив перемирие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.