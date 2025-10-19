ХАМАС обіцяв роззброїтися: Трамп прокоментував відновлення бойових дій з боку Ізраїлю

Трамп відреагував на загострення в Газі погрозою роззброєння ХАМАС.

Фото: BBC

Президент США Дональд Трамп прокоментував відновлення Ізраїлем бойових дій у секторі Газа, заявивши, що ХАМАС обіцяв роззброїтися. Про це він сказав у своїй заяві.

«ХАМАС пообіцяв, що вони роззброяться. Якщо буде потрібно, ми їх роззброїмо. Чи то я, чи то США, чи то їхній представник, такий як Ізраїль, роззброїть їх», — наголосив Трамп.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Ізраїль завдав ударів по сектору Газа, порушивши перемир’я.

