В Киеве обломки российского «Искандера» повредили посольство Азербайджана, видео последствий

Из-за российского обстрела повреждено здание посольства Азербайджана.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате российской ночной атаки на Киев повреждений получила здание посольства Азербайджана. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

Здание посольства повреждено обломками российской ракеты «Искандер».

Также в столице зафиксированы разрушения в десятках жилых домов.

«Специально просчитанная атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре. Только в Киеве есть разрушения в десятках многоэтажек», – подчеркнул Глава государства.

Президент также отметил, что враг бил и по Киевщине, Харьковщине, Одесщине. По предварительным данным, утром россияне применили ракету «Циркон» на Сумщине.

«Это все надо прекратить. Много работы идет с партнерами ради усиления ПВО, но недостаточно. Нужно укрепление дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь. Рассчитываем на реальные решения. Спасибо всем, кто помогает», – резюмировал он.

Владимир Зеленский добавил, что провел разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он осудил российский удар по дипучреждению.

«Благодарю за поддержку и сочувствие нашим людям. Сотни дронов, ракеты, в том числе и баллистику, применили россияне против украинцев этой ночью. К сожалению, есть разрушения и повреждения, повреждено и Посольство Азербайджана. Господин Президент осудил этот удар и подчеркнул, что это не впервые россияне целятся и в здание Посольства, и в другие объекты, связанные с Азербайджаном», — указал Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.