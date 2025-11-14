  1. Відео
  2. / В Україні

У Києві уламки російського «Іскандера» пошкодили посольство Азербайджану, відео наслідків

14:07, 14 листопада 2025
Через російський обстріл пошкоджено будівлю посольства Азербайджану.
У Києві уламки російського «Іскандера» пошкодили посольство Азербайджану, відео наслідків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Унаслідок російської нічної атаки на Київ пошкоджень зазнала будівля посольства Азербайджану. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

Будівля посольства пошкоджена уламками російської ракети «Іскандер».

Також у столиці зафіксовані руйнування в десятках житлових будинків.

«Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок», – наголосив Глава держави.

Президент також зазначив, що ворог бив і по Київщині, Харківщині, Одещині. За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету «Циркон» на Сумщині.

«Це все треба припинити. Багато роботи йде з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо. Потрібне зміцнення додатковими системами та ракетами-перехоплювачами. Європа та США можуть допомогти. Розраховуємо на реальні рішення. Дякую всім, хто допомагає», – резюмував він.

Володимир Зеленський додав, що провів розмову із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Він засудив російський удар по дипустанові.

«Дякую за підтримку та співчуття нашим людям. Сотні дронів, ракети, зокрема й балістику, застосували росіяни проти українців цієї ночі. На жаль, є руйнування та пошкодження, пошкоджене й Посольство Азербайджану. Пан Президент засудив цей удар і наголосив, що це не вперше росіяни ціляться і в будівлю Посольства, і в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном», — вказав Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

Конфіскація тварин крізь призму адміністративного права

Відсутність протоколу вилучення унеможливила конфіскацію собаки: практика Ямпільського районного суду Сумської області.

Від зміни підписів до конфлікту інтересів: РСУ затвердила комплекс рішень для реформування судів

РСУ ухвалила пакет рішень для впорядкування судів, захисту персональних даних і забезпечення безперервності правосуддя.

Верховна Рада створить тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів РФ проти журналістів

ВР планує утворити Тимчасову слідчу комісію для контролю за розслідуванням злочинів, скоєних збройними формуваннями РФ проти журналістів та інших працівників медіа: політична необхідність, правові наслідки та потенційні ризики.

Інтернет у темряві: юридичні аспекти та практичні поради під час відключень електроенергії

Регулярні блекаути в Україні загострили питання доступу до інтернету: закон зобов’язує операторів тримати мережі стійкими.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]