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  1. У світі

Три найбільші банки Китаю припинили приймати платежі з рф

16:11, 21 лютого 2024
Китайські банки ICBC, CCB і Bank of China відмовилися від платежів з російських підсанкційних фінансових установ.
Три найбільші банки Китаю припинили приймати платежі з рф
Джерело фото: Getty Images
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Три найбільші банки Китаю припинили приймати платежі з російських підсанкційних фінансових організацій через ризики вторинних санкцій. Про це повідомляють росЗМІ.

За інформацією видання, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) і Bank of China – три з чотирьох найбільших банків Китаю, відмовляються приймати платежі від російських санкційних фінансових установ. Ці банки займають перше, друге та четверте місця за розміром активів у КНР.

Розмовники зазначили, що банки почали повідомляти російських клієнтів про заборону приймати платежі ще з початку січня, хоча підстави для цього виникли ще в другій половині грудня 2023 року, коли набув чинності 12-й пакет санкцій проти рф.

За даними джерела в російському банку, ICBC і CCB відмовляються приймати будь-які платежі від санкційних фінансових установ, незалежно від системи, через яку вони надходять – SWIFT, СПФС або CIPS. Відмова китайських банків пов’язується з їхньою внутрішньою політикою компанії.

Одночасно, провідні банки Китаю та й інші країни утримуються від відкриття рахунків для російських клієнтів і відмовляються від пропуску платежів. Ймовірною причиною є страх кредитних організацій перед можливими вторинними санкціями США через взаємодію з підсанкційними російськими банками та компаніями.

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