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  1. В мире

Три крупнейших банка Китая прекратили принимать платежи из рф

16:11, 21 февраля 2024
Китайские банки ICBC, CCB и Bank of China отказались от платежей из российских подсанкционных финансовых учреждений.
Три крупнейших банка Китая прекратили принимать платежи из рф
Источник фото: Getty Images
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Три крупнейших банка Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций из-за рисков вторичных санкций. Об этом сообщают росСМИ.

По информации издания, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China - три из четырех крупнейших банков Китая, отказываются принимать платежи от российских санкционных финансовых учреждений. Эти банки занимают первое, второе и четвертое места по размеру активов в КНР.

Собеседники отметили, что банки начали уведомлять российских клиентов о запрете принимать платежи еще с начала января, хотя основания для этого возникли еще во второй половине декабря 2023 года, когда вступил в силу 12-й пакет санкций против рф.

По данным источника в российском банке, ICBC и CCB отказываются принимать любые платежи от санкционных финансовых учреждений, независимо от системы, через которую они поступают - SWIFT, СПФС или CIPS. Отказ китайских банков связывается с их внутренней политикой компании.

Одновременно, ведущие банки Китая и другие страны воздерживаются от открытия счетов для российских клиентов и отказываются от пропуска платежей. Вероятной причиной является страх кредитных организаций перед возможными вторичными санкциями США из-за взаимодействия с подсанкционными российскими банками и компаниями.

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