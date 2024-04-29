В Іраку ввели кримінальну відповідальність за одностатеві стосунки

Парламент Іраку ухвалив закон, який передбачає кримінальну відповідальність за одностатеві стосунки та позбавлення волі на строк до 15 років.

Джерело фото: babel

Парламент Іраку затвердив новий закон, який передбачає кримінальну відповідальність за одностатеві стосунки, а також за інші "морально зазначені" дії, з позбавленням волі на строк від 10 до 15 років. За інформацією BBC, трансгендерів також можуть відправити у в'язницю на термін від одного до трьох років згідно з цим законом.

Підтримувачі нових правил стверджують, що вони сприятимуть відстоюванню релігійних цінностей в країні. Однак правозахисні організації розцінюють ці зміни як порушення прав ЛГБТ, вважаючи їх ще однією чорною плямою в історії Іраку.

Згідно з новим законодавством, ті, хто пропагує гомосексуалізм або проституцію, лікарі, які проводять операції зі зміни статі, чоловіки, які "навмисно" поводяться як жінки, і ті, хто займається "обміном дружинами", також можуть бути піддані кримінальній відповідальності та отримати тюремний термін.

Попередній проект законопроекту, який передбачав навіть смертну кару за одностатеві стосунки, був змінений після протидії з боку США та інших західних країн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.