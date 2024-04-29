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СБУ затримала подружжя-агентів рф, які наводили російські «Гради» на прикордоння Сумської області

19:45, 29 квітня 2024
Щоб скоригувати ворожі атаки, фігуранти мали виявити місця базування українських військ та передати їх координати загарбникам.
СБУ затримала подружжя-агентів рф, які наводили російські «Гради» на прикордоння Сумської області
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Служба безпеки України затримала подружжя-агентів рф, які наводили російські «Гради» на прикордоння Сумщини.

За даними, для обстрілу окупанти планували застосувати різні види озброєння, включаючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град».

Щоб скоригувати ворожі атаки, фігуранти мали виявити місця базування українських військ та передати їх координати загарбникам.

«Про цей задум агресора співробітники СБУ дізналися ще на початковому етапі розвідувальної активності російських агентів.

Це дозволило своєчасно провести комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ та затримати обох зловмисників, коли вони проводили дорозвідку поблизу потенційної цілі», — зазначили в Службі безпеки

За даними слідства, подружжя безробітних місцевих жителів дистанційно працювало на російську спецслужбу через анонімний чат у месенджері.

Для виконання ворожого завдання зрадники на власному автомобілі об’їжджали прикордоння, де відслідковували позиції Сил оборони.

Під час обшуку у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для позначення геолокацій ЗСУ на гугл-картах.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

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