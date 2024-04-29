СБУ задержала супругов-агентов рф, которые наводили российские «Грады» на приграничье Сумской области

Чтобы скорректировать вражеские атаки, фигуранты должны были обнаружить места базирования украинских войск и передать их координаты захватчикам.

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Служба безопасности Украины задержала супругов-агентов рф, которые наводили российские «Грады» на приграничье Сумщины.

По данным, для обстрела оккупанты планировали применить различные виды вооружения, включая реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».

Чтобы скорректировать вражеские атаки, фигуранты должны были обнаружить места базирования украинских войск и передать их координаты захватчикам.

«Об этом замысле агрессора сотрудники СБУ узнали еще на начальном этапе разведывательной активности российских агентов.

Это позволило своевременно провести комплексные меры по обеспечению позиций ВСУ и задержать обоих злоумышленников, когда они проводили доразведку вблизи потенциальной цели», — отметили в Службе безопасности

По данным следствия, супруги безработных местных жителей дистанционно работали на российскую спецслужбу через анонимный чат в мессенджере.

Для выполнения враждебной задачи предатели на собственном автомобиле объезжали приграничье, где отслеживали позиции Сил обороны.

Во время обыска у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для обозначения геолокаций ВСУ на гугл-картах.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

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