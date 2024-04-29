Работница является опекуном ребенка, но работодатель не имеет подтверждающих документов: могут ли отказать в предоставлении дополнительного отпуска

В Гоструда отмечают, что конкретный перечень документов, подтверждающих статус работницы как опекуна ребенка для реализации права на дополнительный оплачиваемый отпуск, законодательно не установлен.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, имеет ли право работодатель отказать работнице, являющейся опекуном ребенка, в предоставлении дополнительного отпуска при условии отсутствия подтверждающих документов.

Согласно требованиям статьи 19 Закона Украины «Об отпусках» одному из родителей, усыновивших ребенка, а также лицу, взявшему под опеку ребенка, или одному из приемных родителей предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней.

Конкретный перечень документов, подтверждающих статус работницы как опекуна ребенка для реализации права на дополнительный оплачиваемый отпуск, законодательно не установлен.

Для использования права на социальный отпуск, рекомендуется работнице предоставить работодателю свидетельство о рождении ребенка, копию решения об опеке или усыновлении, если работница замужем - справка с места работы мужчины о том, что этот отпуск за соответствующий календарный год не использован.

В случае непредоставления документов, работодатель имеет право отказать работнице в предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска.

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