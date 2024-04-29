Працівниця є опікуном дитини, але роботодавець не має підтверджуючих документів: чи можуть відмовити у наданні додаткової відпустки

У Держпраці зазначають, що конкретний перелік документів, підтверджуючих статус працівниці як опікуна дитини для реалізації права на додаткову оплачувану відпустку законодавчо не встановлено.

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи має право роботодавець відмовити працівниці, яка є опікуном дитини, у наданні додаткової відпустки при умові відсутності підтверджуючих документів.

Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про відпустки» одному з батьків, які усиновили дитину, а також особі, яка взяла під опіку дитину, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

Конкретний перелік документів, підтверджуючих статус працівниці як опікуна дитини для реалізації права на додаткову оплачувану відпустку законодавчо не встановлено.

Для використання права на соціальну відпустку, рекомендується працівниці надати роботодавцю свідоцтво про народження дитини, копію рішення про опіку або усиновлення, якщо працівниця одружена - довідку з місця роботи чоловіка про те, що цю відпустку за відповідний календарний рік не використано.

У разі ненадання документів, роботодавець має право відмовити працівниці у наданні додаткової оплачуваної відпустки.

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