В Ираке ввели уголовную ответственность за однополые отношения

Парламент Ирака принял закон, который предусматривает уголовную ответственность за однополые отношения и лишение свободы на срок до 15 лет.

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Парламент Ирака утвердил новый закон, который предусматривает уголовную ответственность за однополые отношения, а также за другие «морально указанные» действия, с лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. По информации BBC, трансгендеров также могут отправить в тюрьму на срок от одного до трех лет согласно этому закону.

Сторонники новых правил утверждают, что они будут способствовать отстаиванию религиозных ценностей в стране. Однако правозащитные организации расценивают эти изменения как нарушение прав ЛГБТ, считая их еще одним черным пятном в истории Ирака.

Согласно новому законодательству, те, кто пропагандирует гомосексуализм или проституцию, врачи, проводящие операции по смене пола, мужчины, которые «намеренно» ведут себя как женщины, и те, кто занимается «обменом женами», также могут быть подвергнуты уголовной ответственности и получить тюремный срок.

Предыдущий проект законопроекта, который предусматривал даже смертную казнь за однополые отношения, был изменен после противодействия со стороны США и других западных стран.

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