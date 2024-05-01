Екс-гендиректора криптобіржі Binance засудили до 4 місяців ув'язнення

Чотири місяці ув'язнення для екс-гендиректора – це менше, ніж просили.

Джерело фото: reuters

Екс-генеральний директор Binance Чанпенг Чжао був засуджений до чотирьох місяців ув'язнення за порушення законів США про відмивання грошей на криптовалютній біржі. Про це повідомляє агентство Reuters.

Чжао, відомий як "CZ", визнав себе винним у порушенні законодавства. Вирок був винесений суддею Річардом Джонсом в Сіетлі. Він став другим великим криптобосом, засудженим до тюремного ув'язнення.

Прикметно, що вирок на чотири місяці Чжао отримав, незважаючи на те, що прокурори вимагали трьох років позбавлення волі. Це також значно менше, ніж максимальний термін у 1-1,5 роки, рекомендований федеральними правилами.

Прокурори привітали результат довгострокового розслідування щодо Binance і Чжао, який мешкав за межами США в Об'єднаних Арабських Еміратах. "Це був епічний день. Ув'язнення було критично важливим у цій справі, і ми задоволені результатом", - сказала прокурор США Тесса Горман.

Суддя Джонс звинуватив Чжао у тому, що він дозволив зростанню і прибутковості Binance стати важливішими, ніж дотримання законів США. "У вас були засоби, фінансові можливості і влада, щоб переконатися в тому, що всі правила повинні бути дотримані, і ви не скористалися цією можливістю ", - додав він.

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