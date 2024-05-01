Скільки часу дійсний електронний рецепт на доступні ліки: роз’яснення

Національна служба здоров'я України нагадала, скільки часу дійсний електронний рецепт на доступні ліки.
Термін дії електронного рецепту становить:
- 30 календарних днів — на ліки за програмою реімбурсації від серцево-судинних захворювань, цукрового та нецукрового діабету, хвороб нижніх дихальних шляхів тощо;
- 30 календарних днів — на лікарські засоби за програмою реімбурсації для лікування осіб у посттрансплантаційному періоді;
- 30 календарних днів — на медичні вироби за програмою реімбурсації (тест-смужки для індивідуального глюкометра для визначення рівня глюкози в крові);
- 10 днів — на наркотичні лікарські засоби.
У НСЗУ нагадали, що термін дії електронного рецепту на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становить 90 днів.
Датою виписування електронного рецепта є дата, коли лікар підписує електронний рецепт в електронній системі охорони здоров’я.
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