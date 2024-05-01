Сколько времени действителен электронный рецепт на доступное лекарство: разъяснение

Украинцам напомнили о сроке действия электронного рецепта на лекарственные средства.

Фото: nosiv.pmsd.org.ua

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Национальная служба здоровья Украины напомнила, сколько времени действителен электронный рецепт на доступное лекарство.

Срок действия электронного рецепта составляет:

- 30 календарных дней - на лекарства по программе реимбурсации от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного и несахарного диабета, болезней нижних дыхательных путей;

- 30 календарных дней – на лекарственные средства по программе реимбурсации для лечения лиц в посттрансплантационном периоде;

- 30 календарных дней – на медицинские изделия по программе реимбурсации (тест-полоски для индивидуального глюкометра для определения уровня глюкозы в крови);

- 10 дней – на наркотические лекарственные средства.

В НСЗУ напомнили, что срок действия электронного рецепта на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, составляет 90 дней.

Датой выписки электронного рецепта является дата, когда врач подписывает электронный рецепт в электронной системе здравоохранения.

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