Сколько времени действителен электронный рецепт на доступное лекарство: разъяснение

Национальная служба здоровья Украины напомнила, сколько времени действителен электронный рецепт на доступное лекарство.
Срок действия электронного рецепта составляет:
- 30 календарных дней - на лекарства по программе реимбурсации от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного и несахарного диабета, болезней нижних дыхательных путей;
- 30 календарных дней – на лекарственные средства по программе реимбурсации для лечения лиц в посттрансплантационном периоде;
- 30 календарных дней – на медицинские изделия по программе реимбурсации (тест-полоски для индивидуального глюкометра для определения уровня глюкозы в крови);
- 10 дней – на наркотические лекарственные средства.
В НСЗУ напомнили, что срок действия электронного рецепта на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, составляет 90 дней.
Датой выписки электронного рецепта является дата, когда врач подписывает электронный рецепт в электронной системе здравоохранения.
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