Экс-гендиректора криптобиржи Binance приговорили к 4 месяцам заключения

Четыре месяца заключения для экс-гендиректора - это меньше, чем просили.

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Экс-генеральный директор Binance Чанпенг Чжао был приговорен к четырем месяцам заключения за нарушение законов США об отмывании денег на криптовалютной бирже. Об этом сообщает агентство Reuters.

Чжао, известный как «CZ», признал себя виновным в нарушении законодательства. Приговор был вынесен судьей Ричардом Джонсом в Сиэтле. Он стал вторым крупным криптобосом, приговоренным к тюремному заключению.

Примечательно, что приговор на четыре месяца Чжао получил, несмотря на то, что прокуроры требовали трех лет лишения свободы. Это также значительно меньше, чем максимальный срок в 1-1,5 года, рекомендованный федеральными правилами.

Прокуроры приветствовали результат долгосрочного расследования в отношении Binance и Чжао, который проживал за пределами США в Объединенных Арабских Эмиратах. «Это был эпический день. Заключение было критически важным в этом деле, и мы довольны результатом", - сказала прокурор США Тесса Горман.

Судья Джонс обвинил Чжао в том, что он позволил росту и прибыльности Binance стать важнее, чем соблюдение законов США. «У вас были средства, финансовые возможности и власть, чтобы убедиться в том, что все правила должны быть соблюдены, и вы не воспользовались этой возможностью», - добавил он.

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