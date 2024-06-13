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Екс-співробітники SpaceX подали до суду на Маска, звинувативши його у домаганнях та звільненні з помсти

12:33, 13 червня 2024
Вісім колишніх інженерів компанії SpaceX подали до суду на Ілона Маска.
Екс-співробітники SpaceX подали до суду на Маска, звинувативши його у домаганнях та звільненні з помсти
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Вісім колишніх інженерів компанії SpaceX подали до суду Каліфорнії позов проти американського мільярдера Ілона Маска, звинувативши його у домаганнях та звільненні з помсти, пише Bloomberg.

У позові сказано, що Маск «свідомо та цілеспрямовано» створив у компанії «небажану ворожу робочу атмосферу» — він, стверджують колишні співробітники, розміщував на робочому місці «мерзенні сексуалізовані фотографії, меми та коментарі, що принижують жінок та/або ЛГБТК-спільноту».

Позивачі також наголошують, що вони зіткнулися з образливими коментарями з боку інших колег, які «імітували пости Маска у твіттері» та «створювали вкрай некомфортне вороже робоче середовище».

Крім того, автори позову стверджують, що їх було звільнено з помсти після того, як у 2022 році написали відкритий лист, у якому висловлювали стурбованість поведінкою Маска. На їхню думку, Маск ухвалив рішення про звільнення особисто, а коли співробітник відділу кадрів запропонував спочатку провести розслідування, відповів: «Мені байдуже — звільніть їх». Звільнені співробітники характеризують поведінку Маска як «маніакальний контроль над кадровими рішеннями у своїх компаніях».

У позові також додають, що керівництво SpaceX, включаючи Маска, брало участь у відео, яке «висміює та висвітлює сексуальні домагання та жартування». У ньому зокрема була сцена, де співробітник демонструє «правильний спосіб відшлепувати колегу».

«Він ставиться до жінок як до сексуальних об'єктів, які оцінюються за розміром бюстгальтера, завалює співробітників непристойними сексуальними жартами та пропонує тим, хто кидає виклик атмосфері «звіринця», шукати роботу в іншому місці, якщо їм це не подобається», - заявили жінки.

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