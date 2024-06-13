Екс-сотрудники SpaceX подали в суд на Илона Маска, обвинив его в домогательствах и увольнении из мести

Восемь бывших инженеров компании SpaceX подали в суд на Илона Маска.

Восемь бывших инженеров компании SpaceX подали в суд Калифорнии иск против американского миллиардера Илона Маска, обвинив его в домогательствах и увольнении из мести, пишет Bloomberg.

В иске сказано, что Маск «сознательно и целенаправленно» создал в компании «нежелательную враждебную рабочую атмосферу» — он, утверждают бывшие сотрудники, размещал на рабочем месте «гнусные сексуализированные фотографии, мемы и комментарии, унижающие женщин и/или ЛГБТК-сообщество».

Истцы также отмечают, что они столкнулись с оскорбительными комментариями со стороны других коллег, которые «имитировали посты Маска в твиттере» и «создавали крайне некомфортную враждебную рабочую среду».

Кроме того, авторы иска утверждают, что они были уволены из мести после того, как в 2022 году написали открытое письмо, в котором выражали обеспокоенность поведением Маска. По их мнению, Маск принял решение об увольнении лично, а когда сотрудник отдела кадров предложил сначала провести расследование, ответил: «Мне все равно — увольте их». Уволенные сотрудники характеризуют поведение Маска как «маниакальный контроль над кадровыми решениями в своих компаниях».

В иске также добавляют, что руководство SpaceX, включая Маска, участвовало в видео, которое «высмеивает и освещает сексуальные домогательства и подшучивания». В нем в частности была сцена, в которой сотрудник демонстрирует «правильный способ отшлепать коллегу».

«Он относится к женщинам как к сексуальным объектам, которые оцениваются по размеру бюстгальтера, заваливает сотрудников непристойными сексуальными шутками и предлагает тем, кто бросает вызов атмосфере «зверинца», искать работу в другом месте, если им это не нравится», - заявили женщины.

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