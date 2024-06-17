У Чехії на військовому полігоні здетонував невстановлений боєприпас: є постраждалі

В районі військового полігону Лібави вибухнув невідомий снаряд.

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У Чехії на військовому полігоні Лібава здетонував невідомий боєприпас. Унаслідок інциденту відомо про постраждалих. Про це повідомляє пресслужба армії Чехії.

«Ми маємо справу із серйозною подією в районі військового полігону Лібави, де вибухнув поки що невстановлений боєприпас», – ідеться в повідомленні.

Унаслідок інциденту є постраждалі.

«Ми намагаємося надати допомогу якомога швидше, у справу втрутився рятувальний вертоліт. Інцидентом займається військова поліція», – зазначають військові.

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