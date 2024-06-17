Україна запропонувала власникам євробондів реструктуризацію – Сергій Марченко прокоментував

Україна запропонувала власникам євробондів два варіанти обміну тринадцяти серій єврооблігацій.

Джерело фото: пресслужба форуму Україна 30

Кабінет Міністрів України запропонував інвесторам умови реструктуризації тринадцяти серій єврооблігацій України. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

За очільник Мінфіну Сергій Марченко висловив впевненість, що угоду про реструктуризацію може бути досягнуто в найближчі тижні до закінчення діючої відстрочки платежів.

«Я знаю, що ми просимо приватних кредиторів докласти значних зусиль з їхнього боку, але без реструктуризації Україна не зможе достатньо профінансувати нашу оборону і розпочати програму відновлення та реконструкції, яка є спільною метою для всіх наших партнерів як з державного, так і з приватного секторів.

Оскільки ми наближаємося до дати закінчення відстрочки платежів за єврооблігаціями, нам необхідно спонукати власників наших єврооблігацій до продовження конструктивних переговорів. Їхні пропозиції мають відображати більш значне зменшення боргу відповідно до параметрів МВФ і поточної макрофінансової ситуації в Україні.

Ми продовжимо продуктивні переговори з інвесторами задля врегулювання всіх наявних розбіжностей. Ми впевнені, що угоду про реструктуризацію може бути досягнуто в найближчі тижні до закінчення діючої відстрочки платежів», - зазначив він.

«Сьогодні, 17 червня, Уряд України публічно повідомив, що з 3 по 14 червня Україна проводила закриті зустрічі з представниками Комітету власників єврооблігацій, до складу якого входять великі інституційні та інші довгострокові інвестори, які володіють близько 20% єврооблігацій України. Метою зустрічей було обговорення умов реструктуризації тринадцяти серій єврооблігацій України, що має відбутись до 1 серпня 2024 року, збирання відгуків від ринку та погодження структури, яка була б задовільною для всіх сторін і дозволила б Україні досягти боргової стійкості відповідно до вимог Програми МВФ», - ідеться у повідомленні Мінфіну.

Зазначається, що умови реструктуризації запропоновано на основі базового макроекономічного сценарію МВФ.

Пропозиція України полягає в обміні всіх 13 серій єврооблігацій:

або на серію інструментів з фіксованим доходом (прості облігації) та державні деривативні інструменти (варіант 1);

або на серію простих облігацій (варіант 2).

Деривативні інструменти з варіанту 1 буде конвертовано у прості облігації з фіксованою дохідністю у 2027 році, номінальна вартість яких залежатиме від показників податкових надходжень України та досягнення показників зростання ВВП згідно з базовим прогнозом МВФ.

У Мінфіні додали, що обидва варіанти у пропозиції реструктуризації боргу України передбачають номінальне зниження боргу від 25% до 60% залежно від темпів відновлення країни протягом періоду дії програми з МВФ.

Зазначається, що протягом наступних тижнів уряд України проведе консультації з власниками єврооблігацій за межами Комітету власників єврооблігацій та збере відгуки від ширшої спільноти інвесторів щодо структури угоди та інструментів, заявили у міністерстві.

Досягнення домовленості з інвесторами щодо умов реструктуризації очікується до 1 серпня цього року.

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