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Військовозобов’язані чоловіки та жінки з України можуть втратити фінансову допомогу в Німеччині

14:08, 17 червня 2024
Наразі основна допомога українських біженців в Німеччині складає 563 євро на місяць.
Військовозобов’язані чоловіки та жінки з України можуть втратити фінансову допомогу в Німеччині
Джерело фото: UnSplash
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Українські біженці в Німеччині можуть залишитися без фінансової допомоги Bürgergeld, яка становить 563 євро на місяць. Важливо, що Bürgergeld – форма соціальної, державної допомоги, яка з 1 січня 2023 є основним забезпеченням для працездатних, але тимчасово нужденних та безробітних осіб.

Як пише Deutsche Welle, депутат Бундестагу висловив думку, що Німеччина не повинна використовувати кошти платників податків для фінансування безробіття, а також вважає, що ця допомога стримує біженців від пошуку роботи. Якщо ці прогнози справдяться, то з 1 січня українцям доведеться жити в Німеччині лише на власні зароблені кошти.

У двох федеральних землях Німеччини вже почали говорити про необхідність зміни підходів до виплат українським біженцям. Міністр внутрішніх справ Бранденбургу та голова загальнонімецької конференції міністрів внутрішніх справ Міхаель Штюбґен зазначив, що одночасна передача значних ресурсів для підтримки України та виплата субсидій українським військовозобов'язаним, які перебувають у Німеччині, є недоцільною. Його підтримує міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн, повідомляє Deutsche Welle.

Штюбґен вважає, що виплати Bürgergeld не стимулюють українців до пошуку роботи, адже рівень їх зайнятості залишається дуже низьким. Питання про виплату соціальної допомоги буде обговорюватися на конференції міністрів внутрішніх справ Німеччини, яка відбудеться 19-21 червня у Потсдамі.

Раніше в Бундестазі вже закликали припинити виплати військовозобов'язаним українцям у Німеччині.

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