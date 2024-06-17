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Военнообязанные мужчины и женщины из Украины могут потерять финансовую помощь в Германии

14:08, 17 июня 2024
Сейчас основная помощь украинских беженцев в Германии составляет 563 евро в месяц.
Военнообязанные мужчины и женщины из Украины могут потерять финансовую помощь в Германии
Источник фото: UnSplash
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Украинские беженцы в Германии могут остаться без финансовой помощи Bürgergeld, которая составляет 563 евро в месяц. Важно, что Bürgergeld - форма социальной, государственной помощи, которая с 1 января 2023 года является основным обеспечением для трудоспособных, но временно нуждающихся и безработных лиц.

Как пишет Deutsche Welle, депутат Бундестага высказал мнение, что Германия не должна использовать средства налогоплательщиков для финансирования безработицы, а также считает, что эта помощь сдерживает беженцев от поиска работы. Если эти прогнозы оправдаются, то с 1 января украинцам придется жить в Германии только на собственные заработанные средства.

В двух федеральных землях Германии уже начали говорить о необходимости изменения подходов к выплатам украинским беженцам. Министр внутренних дел Бранденбурга и председатель общегерманской конференции министров внутренних дел Михаэль Штюбген отметил, что одновременная передача значительных ресурсов для поддержки Украины и выплата субсидий украинским военнообязанным, которые находятся в Германии, является нецелесообразной. Его поддерживает министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн.

Штюбген считает, что выплаты Bürgergeld не стимулируют украинцев к поиску работы, ведь уровень их занятости остается очень низким. Вопрос о выплате социальной помощи будет обсуждаться на конференции министров внутренних дел Германии, которая состоится 19-21 июня в Потсдаме.

Ранее в Бундестаге уже призвали прекратить выплаты военнообязанным украинцам в Германии.

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