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Верховная Рада отменит институт совещательной комнаты в судах – Комитет согласовал законопроект

13:38, 17 июня 2024
Фразу «суд выходит в совещательную комнату» участники процессов скоро не услышат.
Верховная Рада отменит институт совещательной комнаты в судах – Комитет согласовал законопроект
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Верховная Рада готовится упразднить институт совещательной комнаты. Среди причин, которую называют в Раде, недостаточное количество таких совещательных комнат и плохая обустройство.

Так, Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 14 июня рекомендовал к принятию законопроект об изъятии из процессуальных кодексов института совещательной комнаты

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», еще 30 июня 2023 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект 9445 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию принятия и провозглашения судебных решений.

Им предлагается изъять из Хозяйственного, Гражданского процессуальных кодексов и Кодекса административного судопроизводства институт совещательной комнаты, а институт процессуального права «тайна совещательной комнаты» сменяется «тайной принятия судебного решения». Авторами проекта выступают народные депутаты Денис Маслов, Сергей Ионушас, Роман Бабий, Николай Стефанчук и другие.

Предложено внести в ГПК, ХПК и КАСУ следующие изменения:

  • изъять положение о том, что после судебных прений суд выходит в совещательную комнату. Предлагается предусмотреть, что после судебных прений суд объявляет о переходе к стадии принятия решения и ориентировочном времени его провозглашения в этом же судебном заседании;
  • в исключительных случаях в зависимости от сложности дела суд может отложить принятие и провозглашение решения на срок не более десяти дней со дня перехода к принятию решения, объявив дату и время его провозглашения;
  • институт процессуального права «Тайна совещательной комнаты» сменяется «Тайна принятия судебного решения». Устанавливается, что при принятии судебного решения судья не имеет права обсуждать обстоятельства дела и содержание судебного решения с другими лицами, кроме состава суда, рассматривающего дело. Вмешательство в процесс принятия судом судебного решения запрещается. Судьи не вправе разглашать ход обсуждения и принятия судебного решения.

Проектом также предложены изменения в порядке принятия судебных решений, а именно:

  • для постановления определений, оформляемых отдельным документом, суд объявляет перерыв;
  • определения, вынесенные судом без оформления отдельным документом, заносятся в протокол судебного заседания. Суд может оформить такие определения отдельным документом по окончании судебного заседания.

Также предложено изъять все положения соответствующих процессуальных кодексов по «совещательной комнате».

Кроме того, проектом предложено внести изменения в статью 282 ГПК Украины, предусмотрев, что по результату заочного рассмотрения дела суд принимает сокращенное заочное решение, которое должно содержать вводную и резолютивную части.

В случае оставления заявления о пересмотре заочного решения без удовлетворения, суд в течение десяти дней с момента постановления такого определения составляет полное заочное решение.

Предложено предусмотреть, что третьи лица также вправе обжаловать заочное решение в общем порядке, установленном настоящим Кодексом. По заявлению истца или третьего лица, которые намерены обжаловать заочное решение, суд в течение десяти дней со дня поступления такого заявления составляет полное заочное решение. Заявление о намерении оспорить заочное решение может быть подано в срок, установленный для заявления о пересмотре заочного решения. В этом случае срок апелляционного обжалования решения начинает отчисляться с даты составления полного заочного решения.

По мнению авторов проекта Закона, институт «совещательной комнаты», который является неотъемлемой частью открытого судебного процесса, по состоянию на сегодняшний день имеет вид чрезмерного формализма и не отвечает ни цели введения термина «тайна совещательной комнаты», которая прежде всего должна предусматривать запрет вмешательства и влияния на принятие судебного решения, и сути судебной деятельности, которая предусматривает осуществление эффективного правосудия в разумные сроки.

Кроме того, гражданское процессуальное законодательство предусматривает обязательное составление полных заочных решений, на которые суд тратит значительные ресурсы, хотя в большинстве случаев такие судебные решения никем не обжалуются. Указанное склоняет к мнению, что правила составления заочных решений целесообразно пересмотреть.

Кроме того, собираются изъять понятие «совещательной комнаты» из Уголовного процессуального кодекса и Кодекса об админправонарушениях. Напомним, в настоящее время в УПК установлено, что приговор выносится в совещательной комнате составом суда, который осуществлял судебное разбирательство.

Соответствующий законопроект 9446 вносили глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов и председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

Автор: Наталя Мамченко 

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