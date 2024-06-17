Украина предложила владельцам евробондов реструктуризацию – Сергей Марченко прокомментировал

Украина предложила владельцам евробондов два варианта обмена тринадцати серий еврооблигаций.

Источник фото: пресс-служба форума Украина 30

Кабинет Министров предложил инвесторам условия реструктуризации тринадцати серий еврооблигаций Украины. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Глава Минфина Сергей Марченко выразил уверенность, что соглашение о реструктуризации может быть достигнуто в ближайшие недели до окончания действующей отсрочки платежей.

«Я знаю, что мы просим частных кредиторов приложить значительные усилия с их стороны, но без реструктуризации Украина не сможет достаточно профинансировать нашу оборону и начать программу восстановления и реконструкции, которая является общей целью для всех наших партнеров как из государственного, так и частного секторов.

Поскольку мы приближаемся к дате окончания отсрочки платежей по еврооблигациям, нам необходимо побуждать владельцев наших еврооблигаций к продлению конструктивных переговоров. Их предложения должны отражать более значительное уменьшение долга в соответствии с параметрами МВФ и текущей макрофинансовой ситуации в Украине.

Мы продолжим продуктивные переговоры с инвесторами для урегулирования всех существующих разногласий. Мы уверены, что соглашение о реструктуризации может быть достигнуто в ближайшие недели до окончания действующей отсрочки платежей», – отметил он.

«Сегодня, 17 июня, Правительство Украины публично сообщило, что с 3 по 14 июня Украина проводила закрытые встречи с представителями Комитета владельцев еврооблигаций, в состав которого входят крупные институциональные и другие долгосрочные инвесторы, владеющие около 20% еврооблигаций Украины. Целью встреч было обсуждение условий реструктуризации тринадцати серий еврооблигаций Украины, которая должна состояться до 1 августа 2024 года, сбор отзывов от рынка и согласование структуры, которая была бы удовлетворительной для всех сторон и позволила бы Украине достичь долговой устойчивости в соответствии с требованиями Программы МВФ», - говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что условия реструктуризации предложены на основе базового макроэкономического сценария МВФ.

Предложение Украины заключается в обмене всех 13 серий еврооблигаций:

или на серию инструментов с фиксированным доходом (простые облигации) и государственные деривативные инструменты (вариант 1);

или серию простых облигаций (вариант 2).

Деривативные инструменты по варианту 1 будут конвертированы в простые облигации с фиксированной доходностью в 2027 году, номинальная стоимость которых будет зависеть от показателей налоговых поступлений Украины и достижения показателей роста ВВП согласно базовому прогнозу МВФ.

В Минфине добавили, что оба варианта в предложении реструктуризации долга Украины предполагают номинальное снижение долга от 25% до 60% в зависимости от темпов восстановления страны в течение периода действия программы с МВФ.

Отмечается, что в течение следующих недель правительство Украины проведет консультации с держателями еврооблигаций за пределами Комитета собственников еврооблигаций и соберет отзывы от более широкого сообщества инвесторов по поводу структуры соглашения и инструментов, заявили в министерстве.

Достижение договоренности с инвесторами по условиям реструктуризации ожидается до 1 августа этого года.

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