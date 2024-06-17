В Чехии на военном полигоне сдетонировал неустановленный боеприпас: есть пострадавшие

В районе военного полигона Либавы разразился неизвестный снаряд.

Иллюстративные фото, источник - Getty Images

В Чехии на военном полигоне Либава сдетонировал неизвестный боеприпас. В результате инцидента известно о пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба армии Чехии.

«Мы имеем дело с серьезным событием в районе военного полигона Либавы, где взорвался пока неустановленный боеприпас», – говорится в сообщении.

В результате инцидента есть пострадавшие.

«Мы пытаемся оказать помощь как можно скорее, в дело вмешался спасательный вертолет. Инцидентом занимается военная полиция», – отмечают военные.

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