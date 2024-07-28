Очільнику МВС Франції Дарманену надіслали листа із вірусом чуми

Невідомі направили до міністерства внутрішніх справ Франції листа, адресованого очільнику відомства Жеральду Дарманену. За даними попередньої експертизи, у листі було виявлено вірус чуми, передає leparisien.fr.
Зазначається, що у листі також були присутні расистські образи.
Лист, у якому був чорний порошок, перехопили у сортувальному центрі пошти комуни Лонвік у суботу, 27 липня.
Вміст відправили на додаткове дослідження до Інституту Пастера в Парижі, щоб підтвердити наявність слідів чуми.
Автори цього листа на цьому етапі не встановлені.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.