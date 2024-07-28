Очільнику МВС Франції Дарманену надіслали листа із вірусом чуми

Підозрілий лист не дійшов до адресата і був відправлений на експертизу, яка дала позитивний результат на вірус чуми.

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Невідомі направили до міністерства внутрішніх справ Франції листа, адресованого очільнику відомства Жеральду Дарманену. За даними попередньої експертизи, у листі було виявлено вірус чуми, передає leparisien.fr.

Зазначається, що у листі також були присутні расистські образи.

Лист, у якому був чорний порошок, перехопили у сортувальному центрі пошти комуни Лонвік у суботу, 27 липня.

Вміст відправили на додаткове дослідження до Інституту Пастера в Парижі, щоб підтвердити наявність слідів чуми.

Автори цього листа на цьому етапі не встановлені.

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