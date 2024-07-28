Главе МВД Франции Дарманену отправили письмо с вирусом чумы

Подозрительное письмо не дошло до адресата и было отправлено на экспертизу, которая дала положительный результат на вирус чумы.

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Неизвестные направили в министерство внутренних дел Франции письмо, адресованное главе ведомства Жеральду Дарманену. По данным предварительной экспертизы, внутри был обнаружен вирус чумы, передает leparisien.fr.

Отмечается, что в письме присутствовали расистские оскорбления.

Письмо, в котором находился черный порошок, перехватили в сортировочном центре почты коммуны Лонвик в субботу, 27 июля.

Содержимое отправили на дополнительное исследование в Институт Пастера в Париже, чтобы подтвердить наличие следов чумы.

Авторы этого письма на данном этапе не установлены.

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