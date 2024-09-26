Практика судів
  1. У світі

Гонконгський суд засудив журналіста до 21 місяця в’язниці за публікації-підбурювання до заколоту

18:02, 26 вересня 2024
Перше тюремне ув'язнення журналіста в Гонконзі за заколот з 1997 року – Чунг Пуй-Куен отримав 21 місяць.
Гонконгський суд засудив журналіста до 21 місяця в’язниці за публікації-підбурювання до заколоту
Джерело фото: Bloomberg
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Гонконгський суд виніс вирок колишньому редактору Чунг Пуй-Куену, засудивши його до 21 місяця в’язниці за публікацію статей про демократичних активістів. Як повідомляє Bloomberg, це стало першим випадком тюремного ув'язнення журналіста за підбурювання до заколоту з моменту, коли Гонконг повернувся під контроль Китаю.

Окружний суд оголосив вироки Чунг Пуй-Куену та його колезі Патріку Лему, які раніше очолювали закрите видання «Stand News». У серпні їх визнали винними у розміщенні матеріалів з підбурювальними намірами. 55-річному Чунгу присудили покарання, близьке до максимального терміна – два роки, тоді як Лему отримав менший термін, що дозволив йому негайно вийти з-під варти. Обидва журналісти провели майже рік під арештом, перш ніж були звільнені під заставу.

Цей судовий вирок викликав занепокоєння щодо свободи преси в напівавтономному регіоні. Нещодавно в’їзд до Гонконгу було заборонено фотожурналісту Associated Press, який звичайно висвітлює справи ув’язненого активіста та медіа-магната Джиммі Лая. Організація «Репортери без кордонів» повідомила, що їх співробітникам вперше заблокували в’їзд до Гонконгу у квітні, коли один з представників приїхав спостерігати за судовим процесом над Лаєм.

Судовий процес над редакторами «Stand News» розглядається як важливий показник стану свободи преси в колись демократичному фінансовому центрі, який страждає від репресій після введення закону про національну безпеку у відповідь на масові протести за демократичні права в 2019 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У парламенті триває робота над законопроектом про угоди зі слідством у корупційних справах

Триває робота над законопроектом стосовно удосконалення процедури звільнення корупціонерів від в’язниці шляхом укладення угод зі слідством.

Верховний Суд пояснив, чи може бути оскаржена ухвала про роз'яснення судового рішення чи відмову в роз’ясненні у кримінальному процесі

ККС ВС констатував допущене суддею апеляційного суду порушення норм кримінального процесуального закону у зв’язку з обмеженням прав заявника на апеляційне оскарження судового рішення.

Як з ВАКС намагаються зробити частину «конвеєру» у справі викривача-Кубракова і використати для легалізації дерибану державної землі

Вищий антикорупційний суд як «безмовний підписант»: якою НАБУ бачить роль ВАКС у справі за заявою викривача-Кубракова, і чому суд прагнуть використати для проштовхування інтересів столичного забудовника.

Використання ЗСУ майна позивачки – це виконання позивачкою як громадянкою конституційних обов'язків – ВП ВС висловилася з приводу права на компенсацію

Жінка звернулася до суду із позовом до держави з метою отримання компенсації за примусово відчужений будинок, майно та земельну ділянку.

Верховний Суд пояснив, за яких умов здійснення апеляційного розгляду скарги обвинуваченого за його відсутності не суперечить КПК

Верховний Суд вказав, що апеляційний розгляд відбувся без обвинуваченого з дотриманням вимог КПК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області