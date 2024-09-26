Гонконгський суд засудив журналіста до 21 місяця в’язниці за публікації-підбурювання до заколоту

Перше тюремне ув'язнення журналіста в Гонконзі за заколот з 1997 року – Чунг Пуй-Куен отримав 21 місяць.

Джерело фото: Bloomberg

Гонконгський суд виніс вирок колишньому редактору Чунг Пуй-Куену, засудивши його до 21 місяця в’язниці за публікацію статей про демократичних активістів. Як повідомляє Bloomberg, це стало першим випадком тюремного ув'язнення журналіста за підбурювання до заколоту з моменту, коли Гонконг повернувся під контроль Китаю.

Окружний суд оголосив вироки Чунг Пуй-Куену та його колезі Патріку Лему, які раніше очолювали закрите видання «Stand News». У серпні їх визнали винними у розміщенні матеріалів з підбурювальними намірами. 55-річному Чунгу присудили покарання, близьке до максимального терміна – два роки, тоді як Лему отримав менший термін, що дозволив йому негайно вийти з-під варти. Обидва журналісти провели майже рік під арештом, перш ніж були звільнені під заставу.

Цей судовий вирок викликав занепокоєння щодо свободи преси в напівавтономному регіоні. Нещодавно в’їзд до Гонконгу було заборонено фотожурналісту Associated Press, який звичайно висвітлює справи ув’язненого активіста та медіа-магната Джиммі Лая. Організація «Репортери без кордонів» повідомила, що їх співробітникам вперше заблокували в’їзд до Гонконгу у квітні, коли один з представників приїхав спостерігати за судовим процесом над Лаєм.

Судовий процес над редакторами «Stand News» розглядається як важливий показник стану свободи преси в колись демократичному фінансовому центрі, який страждає від репресій після введення закону про національну безпеку у відповідь на масові протести за демократичні права в 2019 році.

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