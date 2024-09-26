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Гонконгский суд приговорил журналиста к 21 месяцу тюрьмы за публикации-подстрекательство к мятежу

18:02, 26 сентября 2024
Первое тюремное заключение журналиста в Гонконге за мятеж с 1997 года – Чунг Пуй-Куэн получил 21 месяц.
Гонконгский суд приговорил журналиста к 21 месяцу тюрьмы за публикации-подстрекательство к мятежу
Источник фото: Bloomberg
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Гонконгский суд вынес приговор бывшему редактору Чунг Пуй-Куэну, приговорив его к 21 месяцу тюрьмы за публикацию статей о демократических активистах. Как сообщает Bloomberg, это стало первым случаем тюремного заключения журналиста за подстрекательство к мятежу с момента, когда Гонконг вернулся под контроль Китая.

Окружной суд огласил приговоры Чунг Пуй-Куэну и его коллеге Патрику Лему, которые ранее возглавляли закрытое издание «Stand News». В августе их признали виновными в размещении материалов с подстрекательскими намерениями. 55-летнему Чунгу присудили наказание, близкое к максимальному сроку - два года, тогда как Лему получил меньший срок, что позволило ему немедленно выйти из-под стражи. Оба журналиста провели почти год под арестом, прежде чем были освобождены под залог.

Этот судебный приговор вызвал беспокойство относительно свободы прессы в полуавтономном регионе. Недавно въезд в Гонконг был запрещен фотожурналисту Associated Press, который обычно освещает дела заключенного активиста и медиа-магната Джимми Лая. Организация «Репортеры без границ» сообщила, что их сотрудникам впервые заблокировали въезд в Гонконг в апреле, когда один из представителей приехал наблюдать за судебным процессом над Лаем.

Судебный процесс над редакторами «Stand News» рассматривается как важный показатель состояния свободы прессы в некогда демократическом финансовом центре, который страдает от репрессий после введения закона о национальной безопасности в ответ на массовые протесты за демократические права в 2019 году.

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