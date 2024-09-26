ВККС прекратила проведение квалификационной оценки 4 судей на соответствие занимаемой должности

В ВККС определялись результаты квалификационной оценки 5 судей местных и апелляционных судов.

26 сентября в заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины определялись результаты квалификационной оценки пяти судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Курило Лиана Владимировна - Харьковский апелляционный административный суд - отложено

Живоглядов Андрей Николаевич - Магдалиновский районный суд Днепропетровской области - прекращена квалификационная оценка

Стадник Мария Семеновна - Хозяйственный суд Тернопольской области - прекращена квалификационная оценка

Копытова Елена Сергеевна - Северный апелляционный хозяйственный суд - прекращена квалификационная оценка

Юхно Ирина Валерьевна - Днепровский окружной административный суд - прекращена квалификационная оценка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.