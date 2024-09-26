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ВККС припинила проведення кваліфікаційного оцінювання 4 суддів на відповідність займаній посаді

15:38, 26 вересня 2024
У ВККС визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 5 суддів місцевих та апеляційних судів.
ВККС припинила проведення кваліфікаційного оцінювання 4 суддів на відповідність займаній посаді
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26 вересня в засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визначалися результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Курило Ліана Володимирівна - Харківський апеляційний адміністративний суд - відкладено

Живоглядов Андрій Миколайович - Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області - припинено кваліфікаційне оцінювання

Стадник Марія Семенівна - Господарський суд Тернопільської області - припинено кваліфікаційне оцінювання

Копитова Олена Сергіївна - Північний апеляційний господарський суд - припинено кваліфікаційне оцінювання

Юхно Ірина Валеріївна - Дніпровський окружний адміністративний суд - припинено кваліфікаційне оцінювання.

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